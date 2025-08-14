챗GPT가 권한 '이것' 소금 대신 먹고 정신질환 걸린 美 남성

대체 조미료 묻자 '브롬화나트륨' 추천

과다 섭취하면 인체 축적돼 각종 부작용

"AI가 잘못된 정보 전파" 의학 저널 소개

인공지능(AI) 챗봇의 말을 믿고 소금 대신 살균제에 들어가는 화학 성분을 섭취한 60대 남성이 정신 질환에 걸렸다. 이 사고는 AI가 일반인에게 잘못된 정보를 전달할 수 있는 위험 사례로 국제 의학 저널에도 소개됐다.

13일(현지시간) USA 투데이 등 미국 현지 매체 보도에 따르면, 영양학을 전공한 60대 미국인 남성 A씨는 소금을 대체할 조미료 성분을 챗GPT에 물어봤다.

챗GPT는 A씨에게 염화나트륨이 주성분인 소금 대신, 브롬화나트륨을 섭취하라는 조언을 건넸다. A씨는 인터넷으로 브롬화나트륨을 구매, 소금 대신 섭취하기 시작했다.

브롬화나트륨은 겉보기엔 백색 결정으로 염화나트륨과 유사한 생김새를 가졌다. 이 물질은 염소와 결합해 수영장 등에서 살균제로 이용하곤 한다. 과거에는 진정제로도 쓰인 바 있으나, 과다 섭취하면 인체에 축적돼 피부 발진, 정신 질환 등 부작용을 유발하는 것으로 알려졌다. 실제 19세기 미국에 입원한 정신 질환자 중 8~10%는 브롬 중독 환자였던 것으로 조사되기도 했다.

상황이 심각해지자 미 식품의약국(FDA)은 1989년부터 브롬화물 진정제를 금지했고, 이후 브롬 중독 증세를 보이는 환자는 현저히 감소했다. A씨는 이런 사실을 모른 채 브롬화나트륨을 섭취했던 것이다.

이후 A씨는 과대망상증이 발현했고, 이웃이 자신을 독살하려 한다며 지역 응급실을 찾았다가 브롬 중독증 진단을 받았다. 또 검사 결과 비타민을 포함한 여러 영양소도 결핍된 것으로 나타났다. A씨의 혈중 브롬 수치는 리터(ℓ) 당 1700㎎으로, 일반인 브롬 수치(ℓ당 0.9~7.3㎎)의 1000배가량이었다.

의료진은 "A씨는 소금의 부작용에 대한 글을 읽은 뒤 챗GPT에 염화나트륨을 대체할 방법을 물어봤다. 이후 챗GPT의 조언을 받고 브롬화나트륨을 3개월간 물에 타서 마셨다"고 전했다.

A씨는 소변을 통해 체내 브롬을 제거하는 치료를 받았고, 입원 3주 만에 증상이 완화돼 퇴원할 수 있었다. A씨의 사례는 의학 저널 '국제 내과 임상 사례 연대기'를 통해 소개됐다. 저널 저자들은 "AI가 과학과 대중을 연결하는 다리 역할을 할 수 있다는 점은 긍정적"이라면서도 "잘못된 정보를 전파할 위험이 있다"고 강조했다.





임주형 기자



