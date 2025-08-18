본문 바로가기
정부 "소비 증가세 전환…긍정적 신호" [3분 브리프]

입력2025.08.18 08:00

시계아이콘00분 41초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
① 8월 그린북서 '경기 하방 압력' 표현 빠져
② 금융위원장 이억원·금감원장 이찬진 임명
③ 美 금리 인하 기대감 확산

MARKET INDEX : Year to date
정부 "소비 증가세 전환…긍정적 신호" [3분 브리프]
○뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○반도체 고율 관세 불안감

○다우 0.08% ↑, S&P500·나스닥 하락

Top3 NEWS
■ 기재부, 개선된 경기진단 "소비 증가세로 전환…긍정적 신호 나타나"
○기획재정부 8월 그린북
○7개월 연속 '경기 하방 압력' 표현도 빠져
○"정책효과로 소비가 증가세로 전환되고 있다"
■ 관료 금융위원장 vs 실세 금감원장 2라운드…"갈등보다는 협력 절실"
○금융위원장에 정통관료 이억원, 금감원장은 대통령 최측근 이찬진
○금융당국 투톱에 관료와 실세 각각 임명, 전 정권과 비슷
○과거에도 양 기관 갈등 있어, 산적한 현안 많아 반드시 협력 필요
■ 시장선 "스몰컷" 美정부 "빅컷"…FOMC '라이브' 회의 예고
○페드워치 0.25%포인트 인하 93.7%
○베선트 장관은 빅컷 촉구
○Fed 내부서도 인하 필요성 이견
그래픽 뉴스 : "이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글'
○일시적 보험부채 증가

○킥스비율 하락 리스크 커져

○과세표준상 '1조' 이상-미만 회사 간 형평성 문제 발생

the Chart : 가계대출 주춤하지만… 부동산 불안 여전 "공급대책 빨리 나와야"
○6·27 대출 제한 조치 이후 가계대출 증가세 둔화

○8월 들어 서울 아파트 가격 상승폭 다시 커져

○부동산 시장 불안 여전…공급대책 서둘러야

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 삼양컴텍 상장, 확정 공모가 7700원


해외

18:00 유럽 무역수지(6월)

18:30 독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰

23:00 미국 전미주택건설협회 주택시장지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 25℃(0) ｜최고기온 : 32℃(1℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




