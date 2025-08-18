정부 "소비 증가세 전환…긍정적 신호" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

① 8월 그린북서 '경기 하방 압력' 표현 빠져

② 금융위원장 이억원·금감원장 이찬진 임명

③ 美 금리 인하 기대감 확산

MARKET INDEX : Year to date

○뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○반도체 고율 관세 불안감

○다우 0.08% ↑, S&P500·나스닥 하락

Top3 NEWS

○기획재정부 8월 그린북 ○7개월 연속 '경기 하방 압력' 표현도 빠져 ○"정책효과로 소비가 증가세로 전환되고 있다"

■ 관료 금융위원장 vs 실세 금감원장 2라운드…"갈등보다는 협력 절실"

○금융위원장에 정통관료 이억원, 금감원장은 대통령 최측근 이찬진

○금융당국 투톱에 관료와 실세 각각 임명, 전 정권과 비슷

○과거에도 양 기관 갈등 있어, 산적한 현안 많아 반드시 협력 필요