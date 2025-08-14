정청래 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 징벌적 손해배상 적용 법안들을 들어보이며 발언하고 있다.
[포토] 징벌적 손해배상 적용 법안 든 정청래 대표
2025년 08월 14일(목)
정청래 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 징벌적 손해배상 적용 법안들을 들어보이며 발언하고 있다.
