안철수, 전한길 경고 받자 "국힘 치욕의 날…소금 뿌려 쫓아도 모자라"

안철수 "국힘 치욕의 날…속에서 천불 난다"

전한길 "상대 후보가 먼저 저격, 내가 피해자"

안철수 국민의힘 당대표 후보가 지난 13일 오후 대전 서구 배재대학교에서 열린 국민의힘 충청·호남권 합동연설회에서 연설하고 있다.

국민의힘이 중앙윤리위원회가 전당대회 합동연설회장에서 일부 후보 연설을 방해한 한국사 강사 전한길씨에 대해 '경고' 처분을 내리자 안철수 후보가 "국민의힘 치욕의 날"이라며 분개했다.

14일 안철수 국민의힘 당대표 후보는 자신의 페이스북을 통해 "보수의 심장, 대구·경북 당원들 앞에서 난동을 부린 미꾸라지에게 경고를 내렸다. 소금을 뿌려 쫓아내도 모자란 존재"라고 분노했다.

이어 "끊어내야 살 수 있다. 한 줌도 안 되는 극단 유튜버와 절연도 못 하면서, 어떻게 당을 살리고 국민의 신뢰를 회복하겠다는 것인가. 속에서 천불이 난다"라고 덧붙였다.

전한길 "오히려 내가 피해자…후보가 먼저 저격"

한편 이날 국민의힘 윤리위원회는 전한길씨에 대해 경고 조치를 내렸다. 경고는 제명, 탈당권유, 당원권정지에 이어 가장 약한 수준의 징계다.

국민의힘 전당대회 합동연설회를 방해해 당 윤리위원회에 회부된 한국사 강사 전한길 씨가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위에 유튜브 라이브 방송을 하며 출석하고 있다.

여상원 윤리위원장은 서울 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 "전씨가 전과도 없고, 본인 잘못을 깊이 뉘우치고 향후 재발하지 않겠다고 약속했다"며 이러한 징계를 사유를 전했다.

이어 "비상대책위원장은 우리 당 이미지나 (여러 부분을 고려해) 엄벌해야 한다고 했지만, 윤리위는 형평성에 맞아야 한다"라며 "물리적인 폭력도 없었고 윤리위 징계로 나아가는 것은 과하다는 생각에서 경고로 했다"고 말했다.

전한길씨는 이날 소명을 위해 윤리위에 출석하기 전 기자들과 만나 "전대에서의 소란은 최고위원 후보가 먼저 (나를) 저격했고, 오히려 피해자인데 가해자로 잘못 알려졌다"라며 "국민의힘 분열을 원하지 않고 폭력을 조장한 적도 없다"라고 주장했다.





