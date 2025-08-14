[포토] 지명 소감 밝히는 이억원 금융위원장 후보자

이억원 금융위원장 후보자가 14일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문준비사무실에 출근하며 지명 소감을 밝히고 있다.







