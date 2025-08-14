정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

휘발유 10%·경유 15%

정부가 이달 말 종료 예정인 유류세 인하 조치를 오는 10월 말까지 추가 연장한다.

기획재정부는 14일 "이런 내용의 교통·에너지·환경세법 시행령 및 개별소비세법 시행령 개정안이 국무회의 등을 거쳐 9월1일부터 시행 예정"이라고 밝혔다.

유류세 인하율은 오는 10월 말까지 기존대로 유지된다. 휘발유는 10%, 경유·액화석유가스(LPG) 부탄은 15%다.

현재 유류세는 휘발유는 ℓ당 738원을 부과하고 있다. 경유와 부탄은 각각 494원, 173원이 부과된다.

유류세 인하는 2021년 11월 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 확산과 국제유가 급등에 대응할 목적으로 처음 시행됐다. 이후 2~6개월 단위로 이번까지 총 17번 연장이 이뤄졌다.

물가 안정을 이유로 2022년 7월부터 휘발유와 경유의 유류세 인하폭을 37%까지 확대했다가 지난해부터 인하폭을 점진적으로 축소하면서 일몰 기한을 연장해왔다.

이달 말 종료 예정이던 유류세 인하 조치를 정부가 2개월 더 연장하는 건 국내외 유가의 불확실성, 국민들의 유류비 부담 등을 고려한 것이다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



