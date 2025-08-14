동작구, 노량진 청사부지 개발 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트 컨소시엄 선정

9월 업무협약 맺고 복합개발 시동

44층 규모 공동주택·오피스텔 등으로 개발

서울 동작구(구청장 박일하)가 노량진동 47-2번지 일대 구 청사부지 복합개발사업의 우선협상대상자로 IMM 인베스트먼트 컨소시엄을 선정했다고 14일 밝혔다.

노량진 청사부지 복합개발사업 조감도(안). 동작구 제공.

동작구는 노량진의 새로운 랜드마크 조성을 목표로 지난달 민간사업자 공모를 진행했으며, IMM 인베스트먼트 컨소시엄이 단독으로 제안서를 제출했다. 지난 8일 열린 선정심의위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.

구는 금융투자회사 중심의 컨소시엄이 우선협상대상자로 뽑힌 것은 노량진 청사부지의 장기적 가치와 개발 안정성을 인정받은 것이라고 평가했다.

대표 주관사인 IMM 인베스트먼트는 운용자산(AUM) 8조원 규모의 국내 대표 금융·벤처투자사로, 토스·크래프톤·직방 등 유니콘 기업을 발굴·육성해 온 투자 역량을 보유하고 있다.

사업 제안에 따르면, 지하 7층~지상 44층 규모의 건물에 공동주택, 오피스텔, 교육연구시설, 근린생활시설 등이 들어서며, 서울대학교 첨단융합학부 캠퍼스도 입주할 예정이다.

동작구는 이번 제안이 청사부지의 교통·환경 등 입지적 장점을 효과적으로 반영했다고 평가했으며, 우선협상대상자 선정에 따라 후속 절차에 속도를 낼 계획이다. 구는 다음 달 IMM 인베스트먼트 컨소시엄과 업무협약을 체결하고 토지 매매계약까지 마친 뒤 착공 준비를 마무리한다는 방침이다.

박일하 동작구청장은 “국내 최고 금융벤처 투자사의 참여는 노량진 청사부지의 경쟁력을 입증한 것”이라며 “이를 통해 새로운 미래가 동작구에서 시작하기를 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



