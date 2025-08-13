본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고교 수업 중 "성관계 많이 해봐"…50대 교사 벌금형

김현정기자

입력2025.08.13 21:01

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교사측, 공소사실 부인
법원 "학생들 증언 명확…성적 수치심 유발"

수업 중 고등학생들에게 성적 수치심을 유발하는 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 전직 교사가 벌금형을 선고받았다.


고교 수업 중 "성관계 많이 해봐"…50대 교사 벌금형
AD
원본보기 아이콘

제주지법 형사2단독 배구민 부장판사는 13일 아동복지법 위반(아동에 대한 음행 강요·매개·성희롱 등) 혐의로 재판에 넘겨진 전직 제주지역 고등학교 교사 50대 A씨에 대해 벌금 500만원을 선고했다고 이날 연합뉴스가 보도했다. 재판부는 A씨에게 성폭력 치료프로그램 40시간 이수와 3년간 아동·청소년·장애인 관련 시설 취업제한도 명했다.

A씨는 2023년 3월과 4월 제주시 소재 고등학교에서 수업을 진행하던 중 여러 차례 성적인 발언을 한 혐의를 받는다. 그는 당시 수업 도중 성관계를 뜻하는 단어가 나오자 "성관계를 많이 해봐야 한다. 성관계는 좋은 것이다" 등의 발언을 한 것으로 조사됐다.


또 학생들의 체형을 두고 "평소 건강관리를 하지 않은 결과물이 이렇다"라거나 "핏이 좋다"고 언급하고, 특정 학생에게는 "너는 가치가 없다"고 반복적으로 말하는 등 정서적 학대를 한 혐의도 받는다.


A씨 측은 재판 과정에서 "피고인은 피해자들에게 어떤 정서적 또는 성적 학대를 의도한 바가 전혀 없다"며 "수업 시간에 있었던 일로 개별적인 발언으로 해석하면 안 된다"며 혐의를 부인했다.

하지만 재판부는 A씨의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 "증인으로 나온 당시 재학생들이 피고인 발언으로 인한 정신적 피해를 호소하는 등 법정 증언이 명확하고 수사 핵심 부분과도 동일하다"고 지적했다.


그러면서 "피고인 변호인 측에서 악의가 아니었다는 점을 강조했지만, 사회 통념과 피해자가 받아들이는 것은 다르다"며 A씨 혐의를 유죄로 판단했다.


앞서 A씨는 이 사건으로 제주도교육청으로부터 해임 처분을 받았다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주식 '대폭락' 임박해…당장 비트코인 사야" 또 주장 나선 '부자아빠' "주식 '대폭락' 임박해…당장 비트코인 사야" 또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기