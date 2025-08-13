이택구 정부경제과학부시장 "'나노반도체 국가산단' 재추진"



"KDI 산업단지 입주 수요 조사결과 10%...상식적으로 이해할 수 없어"



이택구 대전시 정부경제과학부시장(사진=모석봉 기자) AD 원본보기 아이콘

이택구 대전시 정부경제과학부시장이 13일 대전시청 기자실에서 나노반도체 국가산단 관련 브리핑을 열고 "올해 안으로 KDI(한국개발연구원)에 예비타당성조사를 다시 신청할 계획"이라고 밝혔다.

당초 시가 기대했던 산업단지 입주 수요가 300%였지만 KDI의 조사 결과 10%에 불과한 것으로 나타나면서 예타 통과가 사실상 어려워졌기 때문에 예타 철회 사실이 알려지면서 이에 대한 입장을 냈다.

이 부시장은 "예타 신청 전 대전시와 LH가 입주 의향을 조사한 결과는 400%를 상회하는데 KDI 조사 결과가 10%인 것은 상식적으로 이해할 수 없는 부분"이라며 불만을 감추지 않았다.

그러면서 "KDI에서는 대전시와 LH에서 자체 수요조사한 결과를 모두 불인정하고 새롭게 조사한 결과만을 반영한 셈"이라고 비판했다.

그는 "KDI가 인정하는 300인 이상 기업과의 MOU를 추가 체결하고, 연구개발업 등 300인 이하 업종의 MOU를 모두 인정해 주도록 KDI와 협의해 나가겠다"면서 "내용을 보완해 KDI 예타에 다시 도전하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>