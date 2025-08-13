본문 바로가기
이택구 정부경제과학부시장 "'나노반도체 국가산단' 재추진"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.13 20:30

시계아이콘00분 26초 소요
"KDI 산업단지 입주 수요 조사결과 10%...상식적으로 이해할 수 없어"

이택구 대전시 정부경제과학부시장(사진=모석봉 기자)

이택구 대전시 정부경제과학부시장(사진=모석봉 기자)

이택구 대전시 정부경제과학부시장이 13일 대전시청 기자실에서 나노반도체 국가산단 관련 브리핑을 열고 "올해 안으로 KDI(한국개발연구원)에 예비타당성조사를 다시 신청할 계획"이라고 밝혔다.


당초 시가 기대했던 산업단지 입주 수요가 300%였지만 KDI의 조사 결과 10%에 불과한 것으로 나타나면서 예타 통과가 사실상 어려워졌기 때문에 예타 철회 사실이 알려지면서 이에 대한 입장을 냈다.

이 부시장은 "예타 신청 전 대전시와 LH가 입주 의향을 조사한 결과는 400%를 상회하는데 KDI 조사 결과가 10%인 것은 상식적으로 이해할 수 없는 부분"이라며 불만을 감추지 않았다.


그러면서 "KDI에서는 대전시와 LH에서 자체 수요조사한 결과를 모두 불인정하고 새롭게 조사한 결과만을 반영한 셈"이라고 비판했다.


그는 "KDI가 인정하는 300인 이상 기업과의 MOU를 추가 체결하고, 연구개발업 등 300인 이하 업종의 MOU를 모두 인정해 주도록 KDI와 협의해 나가겠다"면서 "내용을 보완해 KDI 예타에 다시 도전하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr


