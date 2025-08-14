AIG 여자오픈 4위 김아림 "아쉽지만 좋은 동기부여 됐다"

메디힐·한국일보 챔피언십 공식 기자회견 참석

후원사인 메디힐 타이틀 스폰서 대회 출전

"개인적으로 매년 성장하고 있다"

해외파 김아림이 메이저 대회인 AIG 여자오픈에 대한 아쉬운 마음을 털어놨다.

김아림(오른쪽)이 메디힐·한국일보 챔피언십 공식 기자회견에서 기자의 질문에 답을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

13일 경기도 포천시 몽베르CC에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 10억원) 공식 기자회견에서 "개인적으로 AIG 여자오픈은 가슴에 구멍이 났다"며 "트로피가 내건 줄 알았다"고 말했다.

그는 이달 초 영국에서 열린 AIG 여자오픈 3라운드까지 1타 차 2위에 올랐고, 마지막 날에도 공동 선두까지 나섰다가 결국 공동 4위로 대회를 마쳤다. 그는 "아픈 만큼 좋은 동기 부여가 됐다"며 "다음에 그런 기회가 온다면 놓치지 않겠다"고 다짐했다.

김아림은 2020년 US 여자오픈 우승을 시작으로 LPGA 투어에서 통산 3승을 거뒀다. 후원사인 메디힐이 타이틀 스폰서를 맡은 이번 대회를 통해 약 2년 만에 국내 팬들과 만난다. 그는 "개인적으로 매년 성장하고 있다"며 "힘이 더 좋아지면 거리보다 공을 더 잘 컨트롤할 수 있기 때문에 웨이트 훈련을 열심히 해야 한다"고 미국 무대 적응 비결을 공개했다.





