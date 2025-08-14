포스코이앤씨, 현금흐름 '비상등'…고강도 제재시 '생사기로'

李 대통령 "제도 범위 내 최대치 조치" 지시

HUG 보증·LH 입찰 제한 가능성 높아져

현금고갈·해외법인 자본잠식…고강도 제재 앞 ‘시한폭탄’

신용등급 강등 시 금융권 회수압박·여신 축소→존폐 위기

최근 이재명 대통령이 건설사 사망사고에 대해 "제도 범위 내 최대치 조치"를 지시하면서, 주택도시보증공사(HUG) 보증 제한·한국토지주택공사(LH) 사업 참여 제한·입찰 자격 영구 박탈 등 고강도 제재안이 검토되고 있다. 전국 공사 현장 셧다운 사태 한가운데 있는 포스코이앤씨가 직격탄을 맞을 가능성이 높다. 이미 재무와 사업 전방에서 동시 압박을 받으며 생존 위기 우려가 커지고 있다.

포스코이앤씨 송도 사옥. 포스코이앤씨. AD 원본보기 아이콘

대통령 지시 현실화…국토부, 고강도 제재 방안 검토

14일 국토교통부에 따르면 산하기관인 HUG와 LH 사업 제재와 관련된 관련 법령 검토에 착수했다. 현행 규정상 HUG는 행정처분이 없는 상황에서 임의 보증 제한이 어렵다. LH 역시 입찰 자격 제한에 제약이 있다.

그러나 건설업 면허취소나 영업정지 등 행정처분 시에는 제재가 용이해진다. 이미 대통령이 면허취소 검토까지 언급할 정도로 의지가 강력한 만큼 고강도 제재가 현실화할 가능성이 높다. HUG의 분양 보증은 착공과 동시에 입주자를 모집할 때 필수요건이다. 이것이 막히면 선분양이 불가능하다. 또한 LH 사업 참여에 제한당할 경우 대표적으로 공공택지 입찰이 불가능하다.

또 다른 제재 방안으로 검토되는 공공 입찰 전반에 대한 제한까지 적용된다면 신규 수주도 막힌다. 고강도 제재가 현실화하면 프로젝트파이낸싱(PF) 약정 해지, 채무 인수, 손해배상 등 부채 폭증이 불가피하다. 여기에 도급 계약 해지 요구가 빗발치면서 소송 비용 부담 또한 기하급수적으로 커질 수 있다.

재무 전방위 압박…현금 흐름부터 해외 사업까지 '빨간불'

포스코이앤씨의 재무건전성은 외부 제재에 휘청일 수 있는 허약한 상황이다. 올해 1분기 말 영업활동현금흐름은 -4841억원을 기록했다. 지난해 1분기 영업현금흐름(-3593억원)보다 손실이 더욱 커졌다. 올해 같은 기간 영업만으로 창출된 현금흐름은 -4607억원으로, 현금창출력이 급격히 둔화했다. 공사에 쓴 비용이 대금으로 받은 돈보다 많다는 것을 뜻한다.

매출채권(거래처로부터 받아야 할 돈)은 1조5360억원, 미청구공사대금(시공 후 아직 청구하지 않은 대금)은 1조5613억원에 달했다. 합계 3조원을 웃돈다. 하도급사 등에 지급해야 할 미지급비용은 1442억원이다. 보유 현금이나 현금성 자산은 4934억원에 불과하다. 1년 전과 비교해 6000억원 이상 급감했다. 여기에 각종 소송충당부채(428억원)와 대규모 사업 관련 우발채무 부담까지 감안하면 현금 흐름에 비상등이 켜진 상황이다.

설상가상으로 해외사업에서도 위기가 감지된다. 포스코이앤씨는 해외 14곳의 플랜트·인프라 법인을 종속기업으로 두고 있다. 이들의 1분기 합산 손실액은 약 40억원이었다. 5곳은 이미 자본잠식 상태다. 당장 눈에 보이는 손실액은 크지 않지만, 순자산이 마이너스인 법인들이 잠재적 리스크로 작용할 수 있다. 실제로 올해 2분기 연결기준 영업손실은 910억원을 기록하며 2개 분기 만에 적자 전환했다. 말레이시아 발전 플랜트와 폴란드 소각로 프로젝트의 추가 원가 반영 때문이라고 회사 측은 설명했다.

신용등급 강등→유동성 위기 우려…금융 익스포저 '시한폭탄'

위기가 장기화할 경우, 회사의 금융 조달 구조 전반까지 무너지면서 존폐 갈림길에 설 수 있다. 올해 1분기 기준 책임준공 약정은 약 13조원에 달한다. 이는 건설사가 정해진 기한 내에 공사를 완료하겠다고 약속하는 계약이다. 만약 공기가 지연되면 시공사가 모든 책임을 떠안게 된다. 자금 보충 약정 규모도 2조원이다. 이는 사업비가 부족할 경우 건설사가 직접 자금을 투입해 충당해야 하는 약정이다.

이러한 약정들은 공정 지연 시 곧바로 금융권의 기한이익상실(EOD) 선언, 대출 연장 거부 등으로 이어져 회사의 비용 부담을 가중할 수 있다. 아직 국내 금융권은 적극적인 대출 회수나 여신 한도 축소에 나서지 않고 있다. 그러나 정상화가 지연되면 신용평가사가 등급을 하향 조정하는 것을 시작으로 유동성 위기에 몰릴 수 있다. 실제로 국내 3대 신용평가사 중 두 곳(한국기업평가·한국신용평가)이 포스코이앤씨에 대해 신용도를 우려하는 보고서를 냈다. 장외시장에서 포스코이앤씨 회사채 거래는 사실상 끊겼다.

시장에서는 포스코이앤씨가 최악의 상황에 처할 경우, 최대 주주인 포스코홀딩스가 '최후의 보루' 역할을 할 수 있다는 점도 감안하고 있다. 그러나 이런 지원 가능성이 포스코이앤씨의 근본적인 위기를 해결해 주지는 못한다. 업계 한 관계자는 "대통령의 고강도 제재 지시가 현실화하고, 현 사태가 장기화할 경우 포스코이앤씨는 기업의 존폐를 가르는 중대한 갈림길에 서게 될 것"이라고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>