광명시 "소하동 화재 피해 성금 1억원 돌파"

정두환기자

입력2025.08.13 11:33

박승원 시장 "시민이 시민 돕는 따듯한 연대 힘 보여줘"

경기도 광명시는 지난달 발생한 소하동 아파트 화재 피해 복구를 위한 시민들의 성금이 1억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

지난달 발생한 광명 소하동 아파트 화재 사고 피해 주민을 돕기 위해 조직된 시민대책위원회 발대식에서 참석자들이 피해자의 일상회복을 위한 연대를 다짐하고 있다. 광명시 제공

지난달 발생한 광명 소하동 아파트 화재 사고 피해 주민을 돕기 위해 조직된 시민대책위원회 발대식에서 참석자들이 피해자의 일상회복을 위한 연대를 다짐하고 있다. 광명시 제공

시는 광명시사회복지협의회가 지난달 21일부터 실시한 시민 대상 모금 캠페인 결과 12일 기준 성금액이 1억521원을 기록했다고 설명했다.


시는 이 기간 총 320건의 후원이 들어왔으며, 이 중 개인 후원이 255건으로 약 80%를 차지했다고 덧붙였다. 기업·단체의 후원액은 전체 후원액의 약 88%인 약 9257만원이었다.

협의회는 오는 31일까지 모금 활동을 한 후 '소하동 아파트 화재 피해 지원 시민대책위원회'와 협력해 후원금 배분 기준안을 마련해 피해 주민들의 생활 안정과 재기를 지원할 계획이다.


박승원 광명시장은 "시민들이 보여준 따뜻한 마음과 연대에 깊이 감사하다"며 "성금이 피해 주민들의 생활 안정과 재기 지원에 온전히 쓰이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


후원을 원하는 시민은 광명시사회복지협의회로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

