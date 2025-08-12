SK하이닉스 "노조와 성과급 추가 협상 진행"…노조는 2차 결의대회

이천서 열린 '임직원 소통행사' 개최

"노사 간극 좁히지 못해 안타까워"

노조는 영업이익 10% 전액 성과급 지급 요구

2차례 결의대회…업계는 총파업 나설지 '촉각'

곽노정 사장 "D램 케파 추가 확보 필요"

노동조합과 성과급을 두고 진통을 겪고 있는 SK하이닉스가 12일 "임금인상률 외 초과이익분배금(PS)을 협상 중이며 1700% 초과분에 대한 추가 협상을 진행하고자 한다"며 현황을 전했다. PS는 연간 실적에 따라 매년 1회 연봉의 최대 50%(기본급의 1000%)까지 지급하는 인센티브다.

업계에 따르면, 신상규 SK하이닉스 부사장(기업문화 담당)은 이날 오후 자사의 이천캠퍼스에서 열린 '함께하는 더(THE) 소통행사'에서 '현재 임단협에 대한 사측 입장'을 묻는 구성원 질문을 받고 "10차례 이상 교섭을 했지만, 노사 간 간극을 줄이지 못했고 협상이 결렬된 것이 안타깝다"며 이같이 말했다.

SK하이닉스 노사는 지난 5~7월 총 10차례 임금 교섭을 했지만, 아직 합의점을 찾지 못하고 대립 중이다. 지난 6일에는 노조가 청주캠퍼스에서 창사 이래 처음으로 '조합원 총력 투쟁 1차 결의대회'를 했고, 이날 이천캠퍼스에선 2차 결의대회를 열었다. 노조는 '영업이익 10% 전액 성과급 지급'을 핵심 요구안으로 내세우고 있다.

앞서 SK하이닉스는 지난해 역대 최대 실적(영업이익 23조4673억원)을 달성함에 따라 올해 초 기본급 1500%의 PS와 격려금 차원의 자사주 30주를 구성원들에게 지급했다. 하지만 노조는 2021년 노사 합의 때 정한 '영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용'한다는 조항을 내세워 PS 재원인 영업이익의 10%를 성과급으로 전액 지급해야 한다고 주장하고 있다. 사측은 지난달 말 10차 교섭에서 PS 기준을 기존 1000%에서 1700%로 올리고 지급 한도 초과분 규모 및 지급 방식은 추가 논의하자고 제시했지만, 노조가 이를 거부해 교섭이 결렬됐다. 업계에선 지금의 대립 국면이 끝나지 않을 경우, 노조가 총파업에 나설 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

한편 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(최고경영자·CEO)은 이날 소통행사에서 향후 D램 케파(생산능력) 확대 가능성을 내비쳤다. 곽 사장은 D램 케파와 관련해 "과거에 비해 경쟁력이 많이 올라왔으나 추가적인 캐파 확보도 필요해 보인다"며 "그동안 낸드보다 D램에 집중한 효과가 있었고 DDR4의 수요 급증 수혜도 봤다"고 말했다.

미국 관세에 대해선 "개별 기업보다는 국가 차원의 문제로 우리 정부와 공동 교섭 차원에서 접근하고자 한다"며 "기관들을 통해서 의견을 미국에 잘 전달하고 있으며 인디애나 패키지 팹에서도 2028년 내 HBM 생산을 목표로 하고 있다"고 말했다.





