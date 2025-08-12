'골프계 손기정' 연덕춘, 이름 찾았다

한일국교정상화 60주년 맞아 기록 정정

1941년 일본오픈 우승 국적과 이름 수정

'골프계의 손기정' 고(故) 연덕춘 한국프로골프협회(KPGA) 고문이 이름을 되찾았다.

KPGA는 12일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '대한민국 1호 프로골프선수 고 연덕춘 역사와 전설을 복원하다' 행사에서 일본오픈선수권대회(일본오픈) 기록 정정 및 연 전 고문의 일본오픈 우승 트로피 복원 기념식을 진행했다.

고 연덕춘 KPGA 고문이 1941년 일본오픈 우승 직후 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=KPGA AD 원본보기 아이콘

연 전 고문은 일제강점기였던 1941년 일본프로골프 최고 권위의 대회인 일본오픈에서 한국인 최초로 국제대회 우승을 차지했다. 그러나 최근까지 일본프로골프 역사에서 연 전 고문의 이름은 찾을 수 없었다. 그는 노부하라 도쿠하루라는 일본 이름으로 출전했고, 일본골프협회(JGA)는 해당 대회 우승자를 '한국 선수 연덕춘' 대신 '일본 선수 노부하라'로 기록했다.

KPGA와 대한골프협회(KGA)는 지난해 JGA에 연 전 고문의 국적과 이름 수정을 요청했고, 광복 80주년과 한일 국교 정상화 60주년을 맞이한 올해 4월 동의를 끌어냈다. 야마나카 히로시 JGA 최고 운영 책임자는 "연 고문은 정치적인 배경 때문에 한국 이름을 쓰지 못하고 일본 이름으로 대회에 참가했다"며 "JGA는 지난해 KPGA와 KGA의 요청받은 뒤 내부 논의를 했고 만장일치로 기록을 정정하기로 결정했다"고 밝혔다.

김원섭 KPGA 회장은 "연 전 고문은 한국 골프의 뿌리"라며 "기록 정정은 선수 개인을 떠나 한국 골프의 정통성을 각인하는 역사적인 성과"라고 자평했다. KPGA는 한국 전쟁 당시 유실된 연 전 고문의 일본오픈 우승 트로피를 복원해 이날 공개했다. 이 트로피는 독립기념관에 전시된다.

왼쪽부터 류진 풍산그룹 회장, 문홍식 KPGA 고문, 김원섭 KPGA 회장, 야마나카 히로시 JGA 최고 운영 책임자, 강형모 KGA 회장, 문성욱 KPGA 프로가 대한민국 1호 프로골퍼 연덕춘 트로피 복원 기념식에서 포즈를 취하고 있다. 사진제공=KPGA 원본보기 아이콘

1916년 서울에서 태어난 연 전 고문은 우리나라 최초의 골프장인 경성골프클럽에서 캐디로 일하던 친척과 인연으로 골프에 입문했다. 1934년 일본으로 골프 유학길에 올라 일본 프로 자격을 취득하고서 선수 생활을 시작했다. 연 전 고문은 1936년 베를린 올림픽 마라톤에서 금메달을 딴 고 손기정 선생과 함께 일제 강점기 아래에서 한국인의 위상을 널리 알렸다. 1935년 처음 출전한 일본오픈에서 컷 탈락의 쓴잔을 마셨으나 1941년 마침내 꿈을 이뤘다.

연 전 고문은 이후 한국 프로골프의 초석을 세웠다. 1958년 한국 최초의 프로골프 대회인 KPGA 선수권대회 초대 우승을 차지했고, 1968년엔 후배들과 함께 KPGA를 결성했다. 이후 2004년 별세하기 전까지 한국 골프 발전을 위해 왕성한 활동을 했다. KPGA는 연 전 고문의 업적을 기리기 위해 1980년부터 최저타수상을 '덕춘상'으로 명명해 시상하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>