野, K스틸법 당론 추진..."철강 50%관세 타격 불가피"

2차 합동연설회 열리는 부산서 비대위회의 개최

철강·이차전지·인공지능 등 지원 약속

국민의힘은 12일 'K스틸법'과 한국형 IRA법(인플레이션 감축법)을 당론으로 추진하기로 했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 부산 해운대구 벡스코에서 열린 현장 비대위회의에서 "최근 미국과의 관세 협상 결과 자동차와 철강 등 부·울·경(부산·울산·경남) 지역 주력 수출 산업의 타격이 불가피해졌다"며 "기업의 국내 생산을 촉진하기 위해 국내 생산 세제 혜택을 대폭 확대하겠다"고 밝혔다.

송 비대위원장은 "50% 고율 관세를 부과받게 된 철강 산업은 저탄소 전환을 위한 연구개발과 생산설비 확충에 따른 부담을 실질적으로 경감할 수 있도록 지원하는 'K스틸법'을 당론으로 추진하겠다"고 약속했다.

아울러 국민의힘은 이차전지, 인공지능, 미래형 운송수단 등 국가전략기술 산업에 대한 지원을 위해 한국형 IRA법도 당론으로 추진한다. 세제 혜택 확대와 직접 보조금 도입 등을 추진할 계획이다.

송 비대위원장은 "지난 반세기 동안 부·울·경은 대한민국 경제의 심장이자 수출의 전진기지였다"며 "최근에는 대한민국의 러스트벨트가 되는 것 아니냐는 자조 섞인 우려까지 나오고 있다"고 지적했다.

이날 광복절 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함된 것을 두고는 "조 전 장관의 내년 부산시장 출마설이 나오는 것을 보니 황당하고 안타깝다"며 "조 전 장관은 사면된 것 자체가 국민과 부산 시민을 우롱하는 처사"라고 비판했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



