충남 김, 베트남 식품박람회서 387만 달러 수출

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.12 13:14

도내 3개사, 287만 달러 상담·100만 달러 MOU 체결, 아시아 시장 실적 확대 전망

충남 김, 베트남 식품박람회서 387만 달러 수출
충남도 김 가공업체들이 베트남 식품박람회에서 387만 달러 규모의 수출 성과를 거뒀다.


충남도는 지난 6일부터 9일까지 베트남 호치민 사이공전시컨벤션(SECC)에서 열린 '2025 베트남 호치민 식품박람회'에 참가해 287만 달러 규모의 수출상담과 100만 달러의 수출협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

박람회에는 20여 개국 1000여 개 기업이 참여했으며, 한국기업은 99개사가 참가했다. 참관객 수는 3만 9100여 명으로 집계됐다.


도는 한국농수산식품유통공사(aT)와 ㈜별식품, 대양수산영어조합법인, 어업회사법인 명품김 등 도내 김 가공업체 3곳과 현지 바이어와 1대 1 상담 50회를 진행했다.


㈜별식품은 곱창 조미김으로 14건 256만 달러 상담을 진행해 이 중 1건 100만 달러 수출협약을 성사시켰다.

대양수산영어조합법인은 마른김으로 16건 15만 5000달러 상담을 진행하고 베트남 하노이 현지공장 설립 논의를 병행했다.


어업회사법인 명품김은 김 스낵 제품으로 20건 15만 5000달러 상담을 진행했다.


충남 김은 물김 생산량 점유율이 6~7%에 불과하지만, 마른김과 조미김 중심으로 지난해 전국 김 수출액의 19.5%인 1억 9500만 달러를 기록했다.


이 중 아시아 시장 수출액은 8400만 달러로, 올해 현재까지 5500만 달러 계약을 체결해 지난해 실적을 웃돌 것으로 예상된다.


도 관계자는 "박람회 참가를 통해 도내 수산가공식품의 브랜드 인지도와 시장성을 확인했다"며 "수출시장 다변화와 성과 창출을 위한 지원을 계속하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

