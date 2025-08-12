[단독]'AI 장학생', '모두의 AI'…업종·계층별 맞춤전략 나온다

기재부 이달 '새 정부 경제성장 전략' 발표

첨단 인재 육성·해외 인재 네트워크 확보 방안

모든 시민 AI 접근권 높이고

신산업 육성 로드맵 디테일 구상도

정부가 전 국민의 AI(인공지능) 접근성 강화와 핵심 인재 양성을 중심으로 계층별, 분야별 AI 세부 전략을 내놓는다. 첨단 인재 육성을 위해 ‘AI 장학생’을 선발해 해외로 파견하고, 해외에 나간 주요 인재와 네트워크를 유지할 수 있는 방안도 담는다. 일반 시민을 위해서는 ‘모두의 AI’ 전략을 통해 AI 접근성을 대폭 강화한다. 세부 아이템을 선정해 정부의 구체적인 지원 계획도 담는다. 정부는 어느 때보다도 세부적인 내용을 담은 경제정책방향(경제성장전략)을 내놓는다는 구상이다.

12일 관계부처에 따르면 기획재정부는 이번 달 발표할 ‘새 정부 경제성장전략’에 이런 대책을 담기 위한 관계부처 협의를 진행하고 있다. 정부 관계자는 “어느 때보다도 구체적이고 세부적으로 계층별, 업종별 맞춤 전략을 설계하기 위해 검토하고 있다”며 “추상적인 키워드 제시에 그치지 않고 세부 아이템을 중심으로 분야별로 실제 정부가 투입해 작동할 수 있는 로드맵을 만들고자 했다”고 설명했다.

정부는 AI 첨단 인재를 육성하기 위해 장학생을 선발하는 방안을 구상하고 있다. 국내 AI 기술 인재를 선발해 미국 등 AI 선진국에서 교육받도록 지원하거나, 해외 근무를 지원하는 방안 등을 들여다보고 있다. 해외 우수 인재 유치 전략도 포함한다. 산업계와 학계 전반의 글로벌 인재 순환 구조를 구축하기 위해, AI 선진국으로 이탈한 한국 AI 인재와의 네트워크 유지 전략도 구상한다. 이와 함께 국내 AI 인재 이탈을 막기 위한 대학 지원책 등도 포함할 예정이다.

전 국민의 AI 접근권을 끌어올리기 위한 ‘모두의 AI’ 전략도 담긴다. 전 국민을 대상으로 AI 교육과정을 운영한다. 학생에게는 정규 교육이나 방과 후 교육에 AI 프로그램을 포함하고 취업준비생, 군인 등에는 온라인 교육 등을 병행해 AI 활용 역량을 높이기 위한 판단이다. 정부는 전 국민이 AI시대에 원활하게 적응할 수 있도록 국가적 지원책이 필요하다는 판단이다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 지난 7일 경제관계장관회의를 열고 “초중고·대학생은 물론 청년·군인, 일반 국민, 전문 기술자 등 대상별 맞춤형 교육을 통해 전 국민을 ‘AI 전사’로 만들겠다”고 밝혔었다.

산업 현장에는 업종별로 서로 다른 AI 신산업 육성 전략이 담긴다. 구체적인 산업 아이템을 선정해 부처별 투자와 지원책을 내놓는다는 계획이다. 예컨대 정부는 ‘피지컬 AI’처럼 범위를 막연하게 넓혀 로드맵을 제시하기보다, 산업별로 타깃팅해 맞춤형 지원 방안을 구체적으로 내놓는 계획이다. 예를 들어 제조업 특정 분야에 활용할 특정한 휴머노이드 양성을 위해서 필요한 R&D(연구·개발) 지원 전략과 실증 지원 방안, 이를 위한 각 부처의 역할 등을 세부적으로 담는다는 계획이다.

구 부총리는 타깃이 정확한 AI 지원책이 마련되어야 한다고 강조해왔다. 구 부총리는 지난달 17일 국회 인사청문회서 “조선 분야는 용접 로봇에 AI를 적용해 용적 로봇 도입 등을 구체적으로 검토하고 있다”며 “아주 구체적이고 타기팅된 전략을 가지고 접근하고 있다”고 설명했다. 또 “데이터를 표준화해 연계하고, AI를 우리 강점 산업에 접목해야 한다”며 조선, 자동차, 로봇과 드론 등에서 AI를 접목해야 한다고 설명했다.





