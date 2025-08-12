본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"실리콘투, 단기 수익성 저하…목표가↓"

송화정기자

입력2025.08.12 08:02

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 6만9000원→5만7000원 하향 조정

유안타증권은 12일 실리콘투 에 대해 단기적으로 비용 부담에 따른 수익성 압박이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 6만9000원에서 5만7000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


이승은 유안타증권 연구원은 "올해 실적 전망치를 하향 조정해 목표주가를 낮췄다"면서 "단기적으로 마케팅·물류비 부담으로 수익성 압박이 지속될 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 "다만 이러한 비용 투자가 중장기적으로 브랜드 인지도 제고와 글로벌 채널 확대에 기여할 경우 향후 실적 레버리지로 이어질 여지가 있다"고 덧붙였다.

실리콘투는 올해 2분기에 매출액 전년 동기 대비 46% 증가한 2653억원, 영업이익은 34% 늘어난 522억원을 기록했다. 이는 영업이익 기준 시장 기대치 571억원을 하회한 실적이다. 이 연구원은 "판관비가 352억원으로 55.2% 증가했는데 운반비 109.4%, 광고선전비 238.8%, 지급임차료 544.3% 등 물류·마케팅 관련 비용이 급증했다"면서 "이는 미국 관세 부과, 두바이 법인 테스트 물량 항공 발송 등 일회성 요인과 맞물려 수익성에 부담을 줬다"고 분석했다.


3분기에는 출하량 확대에 따른 매출 증가가 예상된다. 이 연구원은 "3분기 매출은 2900억원으로 전분기 대비 9% 증가할 것"이라며 "9월에 블랙프라이데이, 크리스마스, 할로윈 등 주요 글로벌 프로모션에 대비한 선출하 물량이 집중되면서 미국과 유럽 모두에서 출하량 확대가 가능하다. 이를 위해 2분기 재고자산은 전분기 대비 35.6% 증가한 2466억원으로 확인됐으며 재고자산 회전기일은 88일에서 103.5일로 15.5일 증가했다"고 말했다.


유럽과 북미가 성장을 주도하고 아시아·중동이 이를 보완하는 지역별 성장 구도가 형성되고 있다는 분석이다. 이 연구원은 "지역별로는 유럽이 본격적인 실적 확대로 성장을 견인할 것으로 예상되며 북미는 리테일 채널 확장을 통한 외형 확대가 기대된다"면서 "아시아는 인도네시아 르바란(명절) 영향 소멸로 2분기 부진에서 소폭 반등할 것으로 보인다. 중동은 두바이 법인 판매 개시로 3분기부터 매출 기여가 시작된다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"실리콘투, 단기 수익성 저하…목표가↓"
AD
원본보기 아이콘



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기