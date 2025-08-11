본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

에스에이치, 중기부 팁스 선정…"AI 건물관리 플랫폼 '빌딩왕' 고도화 박차"

유현석기자

입력2025.08.11 16:58

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인공지능(AI) 기반 건물 유지보수 플랫폼 '빌딩왕'을 운영하는 에스에이치가 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램 팁스(TIPS)에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.

에스에이치, 중기부 팁스 선정…"AI 건물관리 플랫폼 '빌딩왕' 고도화 박차"
AD
원본보기 아이콘

이번 선정으로 에스에이치는 최대 5억원의 연구개발(R&D) 자금과 2억원 규모의 사업화·해외 마케팅 지원 등 총 7억원을 확보하게 됐다. 회사는 ▲AI 모델 성능 고도화 ▲운영비 절감 알고리즘 개발 ▲국내외 유지보수 업체 네트워크 확장 등 단계별 로드맵을 실행할 계획이다.


'빌딩왕'은 건물 유지보수 시장의 비효율성을 해소하기 위해 개발된 플랫폼이다. AI와 빅데이터 분석을 통해 건물별 특성을 반영한 맞춤형 유지보수 일정을 자동 추천하고 예측 정비(Predictive Maintenance) 기술을 적용해 이상 징후를 사전에 파악한다. 이를 통해 불필요한 비용과 시간을 줄이며 최저가 입찰 매칭 기능으로 투명하고 효율적인 유지보수 거래를 지원한다.

국내 건물 유지보수 시장은 여전히 수작업 중심 관리와 정보 비대칭성이 심각한 실정이다. 관리 주체와 서비스 제공자 간 표준화된 데이터가 부족해 과도한 견적이나 불필요한 작업이 발생하는 경우가 빈번하다. 에스에이치는 이와 같은 구조적 문제를 데이터 기반으로 해결해 건물주와 관리자가 체감할 수 있는 실질적인 비용 절감 효과를 제공한다.


이성호 에스에이치 대표는 "팁스 선정은 AI 기술력과 사업 확장 가능성을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "AI 알고리즘 고도화와 서비스 품질 향상을 통해 시장 점유율을 확대하고 건물 유지보수 분야 혁신을 선도하겠다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기