본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국투자증권, FC서울 '스페셜데이'에 보육원 아동 초청

조슬기나기자

입력2025.08.11 14:57

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 지난 8일 서울 월드컵경기장에서 열린 K리그1 FC서울과 대구FC의 경기에 지역 아동보호시설 아동들을 초청해 뜻깊은 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

한국투자증권, FC서울 '스페셜데이'에 보육원 아동 초청
AD
원본보기 아이콘

이날 경기는 FC서울이 공식스폰서 한국투자증권에 대한 감사의 의미를 담아 '한국투자증권 스페셜데이'로 진행됐다. 한국투자증권이 봉사활동 및 시설 내 도서관 개관 사업 등을 진행해온 지역 아동보호시설 '혜명메이빌' 아동들이 특별히 초청됐다. 아이들은 경기 시작 전 국내 최초 축구 박물관인 '팬타지움'을 방문하고, 유니폼을 입고 선수들과 기념촬영을 진행했다. '플레이어 에스코트 키즈'로 참여해 선수들과 함께 경기장에 입장하기도 했다.


김성환 한국투자증권 사장은 경기 전 시축 행사도 참여했다. 김 사장은 "아이들에게 특별하고 즐거운 경험을 선물할 수 있어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 아이들이 밝고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 꾸준한 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기