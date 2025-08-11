정진완 우리은행 행장, 베트남 서기장 국빈만찬 참석

11일 저녁 이재명 대통령 또 럼 서기장 만찬

재계총수와 금융계 인사도 초청

이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 또 럼 베트남 당 서기장 국빈 방한 공식 환영식에서 또 럼 서기장과 함께 의장대를 사열하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우리은행 등 국내 금융계 인사도 베트남 공산당 서기장의 국빈 방한을 기념하는 국빈만찬에 참석한다. 우리은행은 1997년 베트남 하노이에 첫 지점을 개설한 이후 현지 법인을 세우며 현지 영업을 강화하고 있다.

11일 금융업계에 따르면 정진완 우리은행 행장은 이날 저녁 열리는 또 럼 베트남 공산당 서기장을 위한 국빈만찬에 참석하기로 했다. 이 자리에는 이재명 대통령 내외를 포함해 정·재계 인사 등 66명이 함께 자리한다.

민간에서는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 주요 재계 총수들이 참석한다.

금융계 인사들도 자리를 빛낸다. 정 행장 이외에 강호동 농협중앙회장과 정상혁 신한은행장도 참석 의사를 전달했다. 국민은행도 참석 여부를 조율하는 것으로 알려졌다.

베트남 측에서는 또 럼 서기장과 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원회 위원장, 르엉 땀 꽝 공안부 장관, 판 반 장 국방부 장관 등 55명이 자리한다.

베트남 등 동남아 지역은 금융산업이 큰 성장세를 보이고 있어 국내 은행이 주력하는 시장 중 하나다. 금융감독원에 따르면 국내 은행이 진출한 해외 현지 지점·법인·사무소(204곳) 중 32%(66곳)가 동남아다. 동남아 중에서도 베트남(20곳) 비중이 앞도적으로 높다.

베트남의 경우 국내 4대 시중은행 모두 진출했다. 우리은행은 1997년 하노이 지점 개설을 통해 베트남에 처음 인사했고, 2017년 현지 법인을 세웠다. 현지 법인은 신한은행에 이어 두 번째이다.

특히 동남아 지역은 디지털 결제 시장이 급성장하고 있다. 이에 각 시중은행들은 국가 간 QR결제 시스템을 마련하는 등 디지털 뱅킹도 강화하는 추세다.

우리은행은 올해 국내외 자산관리(WM) 서비스를 강화하면서 '투 체어스'를 하노이 지점에 개설하기도 했다. 북부 베트남 지역에서 고액 자산가와 리테일 분야를 강화하기 위해서다. 이처럼 공격적으로 베트남 공략에 나선 결과 우리은행은 외국계 은행 중 자본금 규모가 가장 큰 은행으로 꼽힌다.

우리은행 관계자는 "베트남 시장은 우리은행이 주력하는 해외 시장이기도 하고, 정 행장이 만찬 초대장을 받은 만큼 참석하기로 결정했다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



