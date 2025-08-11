신한은행, 신한 커리어온 5기 취업 포트폴리오 대회 개최

신한은행은 지난 8일 서울 중구 명동 신한 익스페이스에서 '신한 커리어온 5기 취업 포트폴리오 대회'를 개최했다고 11일 밝혔다.

지난 8일 서울시 중구 소재 신한 익스페이스에서 '신한 커리어온 5기 취업포트폴리오 대회'를 개최하고 이정빈 신한은행 경영지원그룹장(두 번째 줄 왼쪽 첫 번째)과 참여 학생 및 관계자들이 기념 촬영하는 모습. 신한은행 제공. AD 원본보기 아이콘

신한 커리어온'은 신한은행에서 2021년부터 추진해 온 청년 고용 활성화 사업이다. 직업계고등학교 학생을 대상으로 실무 기초 역량 교육을 제공한다.

이번 대회에는 전국 직업계고등학교 2·3학년 재학생 360여명이 참가했으며, 1차 예선을 거쳐 본선 진출자 10명을 선발했다. 본선에 진출한 10명의 학생들은 약 2주간 포트폴리오 고도화, 스피치 컨설팅, 발표 PPT 등 일대일 전문 컨설팅을 받으며 본선 무대를 준비했다.

본선 무대에서는 참가자들이 성장 과정, 진로 비전, 직무 역량을 중심으로 자신만의 포트폴리오를 발표했으며 심사는 서울시교육청 장학사, 경기도교육청 취업지원관 등이 맡았다.

대상, 최우수상, 우수상 등 총 4명의 학생이 수상자로 선정됐으며 수상자에게는 상장과 총 700만원 상당의 상품이 전달됐다. 대상은 프론트엔드 개발자를 꿈꾸는 대구소프트웨어마이스터고등학교 이소예 학생이 수상했다. 이소예 학생은 "이번 준비 과정에서 진로에 대한 확신과 자신감을 얻을 수 있었다"며 "앞으로 사회에 기여할 수 있는 개발자가 되고 싶다"고 소감을 밝혔다.

신한은행 관계자는 "학생들의 진로 탐색 역량과 준비된 열정을 확인할 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 직업계고 학생들이 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 다양한 맞춤형 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>