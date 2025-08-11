본문 바로가기
국민의힘 "조국·윤미향 사면, 순국선열 모독…즉각 중단해야"

장보경기자

입력2025.08.11 09:52

"광복절은 통합의 날…특정 정권 사유물 안 돼"

국민의힘은 11일 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원 등이 광복절 특별사면 대상자 명단에 포함된 것으로 알려진 데 대해 "범죄자들에게 면죄부를 주는 사면은 순국선열들을 정면으로 모독하는 것"이라며 맹공을 펼쳤다.


송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 "이재명 정권은 내 편 무조건 챙기기, 내 사람 한없이 감싸기식 사면으로 광복절마저 통합이 아니라 분열, 축제가 아니라 치욕의 장으로 만들었다"며 "조 전 대표와 윤 전 의원의 사면 시도를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

송 비대위원장은 "사면권이 대통령의 고유 권한이라고 하지만 일말의 반성도 없는 파렴치한 범죄자들에게 면죄부를 주는 사면, 국론 분열의 씨앗이 되는 사면은 광복 80주년을 맞아 순국선열들을 정면으로 모독하는 것"이라고 목소리를 높였다.


특히 조 전 대표에 대해 "입시비리, 감찰 무마 등으로 유죄가 확정된 권력형 범죄자"라며 "우리 사회의 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년에게 커다란 박탈감을 안겨줬고 최악의 국론 분열을 야기했다"고 비판했다.


윤 전 의원을 향해선 "위안부 피해자의 후원금을 개인적으로 횡령한 파렴치범"이라며 "아직도 억지 판결이라며 사법부를 매도하고 법원의 횡령금 반환 결정조차 거부하고 있다"고 꼬집었다.

송 비대위원장은 "광복절은 대한민국의 자유와 독립을 기념하는 국민적 축제와 통합의 날"이라며 "특정 정권의 사유물이 될 수 없다"고 강조했다.


김정재 국민의힘 정책위의장도 "사면은 대통령의 고유 권한이라고 하지만 그 권력은 국민이 부여했다는 사실을 똑똑히 기억하길 바란다"며 "이들을 꼭 사면해야겠다면 광복절이 아닌 조국의 날, 윤미향의 날을 지정해 따로 하라"고 가세했다.


한편 이재명 대통령은 이날 오후 2시 30분 임시 국무회의를 주재하고 조 전 대표의 사면 여부를 결정할 예정이다. 이번 특별사면 대상자 명단에는 조 전 대표 부부와 최강욱·윤 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등이 포함됐다. 야권에서도 홍문종·정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
