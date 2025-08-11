본문 바로가기
이달 10일까지 수출 4.3%↓…對미 수출은 14.2% 줄어(상보)

세종=주상돈기자

입력2025.08.11 09:26

시계아이콘00분 28초 소요
관세청, 8월 1~10일 수출입 현황

이달 들어 10일까지 수출이 전년 동기 대비 4% 이상 감소한 것으로 나타났다. 특히 미국으로의 수출은 14% 넘게 줄었다.


11일 관세청이 발표한 '8월 1~10일 수출입 현황'에 따르면 수출액은 147억달러로 전년 동기 대비 4.3% 감소했다.

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다.

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다.

이달 1~10일 조업일수는 7일로 전년 동기(8일) 대비 1일 적었다. 이를 고려한 일평균 수출액은 21억달러로 9.3% 늘었다.


품목별로는 전년 동기 대비 반도체(12.0%)와 선박(81.3%), 승용차(8.5%) 등 증가, 석유제품(-19.4%), 철강제품(-18.8%), 무선통신기기(-4.5%) 등은 감소했다.


국가별로는 베트남(4.1%)과 대만(47.4%) 등은 늘어난 반면 중국(-10.0%)과 미국(-14.2%), 유럽연합( EU·-34.8%) 등으로의 수출은 줄었다.

8월 1~10일 수입은 159억달러로 전년 동기 대비 13.6% 감소했다. 무선통신기기(8.0%) 등은 수입이 증가했지만, 원유(-14.2%)와 반도체(-8.4%), 가스(-29.5%), 석유제품(-1.7%) 등은 감소했다. 주요 국가로부터의 수입은 사우디아라비아(2.1%)와 베트남(9.4%) 등은 늘었고, 중국(-11.1%)과 미국(-18.7%), EU(-5.3%) 등은 감소했다.


이달 들어 10일까지의 무역수지는 12억달러 적자를 기록했다. 이에 따라 올해 들어 8월10일까지의 무역흑자 규모는 332억7900만달러로 줄었다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

