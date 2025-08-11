트럼프 "의약품 관세 250%" 겁박에…스위스 빅2 "美 현지서 생산"

트럼프, 스위스에 상호 관세 39% 부과

의약품은 향후 250%로 올린다고 압박

로슈·노바티스, 美 판매량 현지 생산화

도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스산 수입품에 고율 관세를 부과하면서 스위스 제약업체들이 미국 현지 생산을 추진하고 있다. 연합뉴스는 10일(현지시간) 스위스 일간 노이에취르허차이퉁(NZZ)을 인용해 "스위스 양대 제약업체인 로슈와 노바티스가 트럼프 대통령의 고율 관세를 피하기 위해 미국 판매량의 100％를 현지에서 생산할 계획"이라고 보도했다.

스위스에 본사를 둔 제약업체 로슈. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

로슈는 미국 생산량을 대폭 늘려 현지 수요를 모두 채우고 남는 물량은 다른 나라로 수출하기로 했다. 노바티스도 앞으로 주요 제품을 100％ 미국에서 생산한다는 계획이다. 다만 생산을 제외한 연구개발과 마케팅 분야 인력은 스위스에 그대로 둘 예정이다. 두 회사는 이미 미국에 자회사와 생산시설을 두고 있다. 앞서 트럼프 대통령의 관세 위협이 본격화하자 로슈는 500억달러(70조원), 노바티스는 230억달러(32조원)를 미국에 투자하겠다고 약속한 바 있다.

미국은 지난 7일부터 스위스산 수입품에 39％의 상호관세를 부과했다. 진단도구 등 의료기기는 상호관세 대상이다. 의약품은 일단 상호관세에서 제외돼 있다. 다만 트럼프 대통령은 조만간 의약품에 품목 관세를 부과하고 1년 뒤 150％, 이후 250％로 올리겠다고 겁박했다. 또 글로벌 제약업체들에 미국에서 파는 약값을 '다른 선진국이 지불하는 약값 중 최저 가격'으로 낮추라고 요구했다.

이로 인해 스위스 제약업계는 직격탄을 맞고 있다. 의약품 생산과 연구개발은 스위스 국내총생산(GDP)의 약 10％를 담당하는 핵심 산업이다. 지난 2023년 스위스의 대미 수출 가운데 의약품·비타민·진단도구가 57％에 달했다.

대미 관세 부담으로 인해 다른 수출업체들도 미국 이전을 추진하고 있다. 의료용 주사기를 생산하는 입소메드, 스타벅스에 커피머신을 공급하는 써모플랜 등이 미국으로 생산시설을 옮기거나 증설하는 방안을 검토 중이다. 항공기 제작업체 필라투스는 일단 미국 수출을 중단하고 현지에 공장을 추가로 짓겠다고 밝혔다.

카린 켈러주터 스위스 대통령(오른쪽)과 기 파르믈랭 경제장관. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

스위스 경제에는 압력이 커지고 있다. 앞서 블룸버그는 고율 관세로 스위스 GDP가 최대 1％ 감소할 것이라고 전망하기도 했다. 기 파르믈랭 경제장관과 엘리자베트 바우메슈나이더 보건장관은 조만간 로슈·노바티스 경영진과 위기 대응 회의를 열기로 한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 스위스산 시계·제약품·기계류 등에 39%의 상호관세를 부과하겠다고 발표했다. 이는 지난 4월 처음 발표한 31%에서 오히려 8%포인트 오른 것이다. 외신들은 스위스가 대미 무역적자 해소에 성의를 보이지 않자 트럼프 대통령이 격노한 결과라고 해석했다. 또 작년 스위스의 대미 무역흑자가 385억달러(약 54조원)여서 10억달러에 1％씩 매겼다는 설도 있다.

스위스 연방의회 의원들에 따르면 지난 8일 스위스 제네바를 방문한 미국 공화당·민주당 소속 하원의원들에게 39％ 상호관세에 대한 설명을 요구했으나, 아무런 답변을 얻지 못한 것으로 전해졌다.

사회민주당(SP)의 파비안 몰리나 의원은 공영방송 SRF에 "우리가 왜 이렇게 시선을 끌게 됐는지, 앞으로 어떻게 될지 누구도 설명하지 못했다"고 말했다. 다미앵 코티에르 의원은 "공화당 의원들은 관세율 인상에 원칙적으로 동의한다면서도 스위스가 다른 유럽 국가들보다 훨씬 높은 관세율을 부과받은 건 자기들도 이해할 수 없다고 했다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>