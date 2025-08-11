경기도 ‘The 경기패스’, 교통비 30% 절감·탄소 22만t 감축

시행 1년 만에 연간 온실가스 22만t 감축

지역소비 1000억원 창출…교통비 연 24만원 절감

경기도민이라면 전국 어디서나 대중교통 이용 시 교통비 일부를 환급받을 수 있는 'The 경기패스'가 교통비 절감과 환경 보호, 지역경제 활성화 등 여러 방면에서 효과를 거두고 있는 것으로 나타났다.

'The 경기패스' 포스터. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기연구원이 발간한 'The 경기패스 시행에 따른 사회·경제적 효과' 보고서에 따르면, 지난해 5월 시행된 'The 경기패스'로 도민들은 1인당 월평균 6만7000원의 교통비 중 약 2만원(30%)을 환급받았다. 연간 환급액으로 환산하면 24만원에 달한다.

환급 대상자의 실제 이용 분석 결과, 월평균 대중교통 이용 횟수는 2024년 5월 29회에서 같은 해 11월 39회로 증가했다. 이를 기반으로 경기연구원이 온실가스 감축량을 산출한 결과, 연간 CO2eq(이산화탄소 환산량) 약 22만t이 줄어든 것으로 추정됐다. 이는 30년생 소나무 1100만 그루가 1년 동안 흡수하는 양에 해당한다.

이용자 설문에서는 절약된 금액의 56%가 외식·여가 등 소비로 사용했다고 답했다. 최근 1년간 환급 총액 1908억원을 기준으로 할 때 약 1072억원의 소비 창출 효과가 발생한 것으로 분석됐다.

'The 경기패스'는 국토교통부의 K-패스를 기반으로 경기도민에게 추가 혜택을 제공하는 맞춤형 교통비 지원 제도다. 청년 연령 기준을 19~34세에서 19~39세로 확대하고, K-패스의 월 60회·1일 2회 이용 한도를 무제한으로 변경했다. 전국의 버스·지하철·광역버스·GTX·신분당선 등에서 이용 가능하며, 매월 대중교통 비용의 20~53%까지 환급을 지원한다.

경기도는 지난 7월부터 전국 최초로 기존 환급형과 정기권의 장점을 결합한통합형 교통비 지원 정책으로, The 경기패스 월 61회 이상 이용금액에 대해전액 환급 혜택을 추가로 제공하고 있다. 도는 61회 이상 이용분에 대해서는 사실상 별도 비용이 들지 않아서 정기권 효과가 발생한다고 설명했다.

The 경기패스 이용을 원하는 도민은 K-패스 누리집 또는 카드사별 누리집 등을 통해 K-패스 전용 카드(신용/체크카드 등)를 발급받은 후 K-패스 누리집에서 회원가입을 하면 된다. 회원가입 시 주소지 검증 절차를 진행하며, 경기도민임이 확인되면 자동으로 The 경기패스 혜택이 적용된다.

윤태완 경기도 광역교통정책과장은 "The 경기패스는 교통복지를 넘어 기후위기 대응과 지역경제 활성화까지 아우르는 대표 민생정책"이라며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 교통정책 추진에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>