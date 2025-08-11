장유빈 공동 39위…'부진 탈출 실패'

LIV 골프 시카고 대회 FR 1오버파

버미스터 연장 우승 통산 2승 수확

람과 바예스테르 공동 2위, 구치 8위

장유빈이 이번에도 부진 탈출에 실패했다.

10일(현지시간) 미국 일리노이주 보일링브룩 골프 클럽(파71)에서 열린 LIV 골프 미국 시카고 대회(총상금 2500만 달러) 최종 3라운드에서 1타를 잃고 전날 공동 30위에서 공동 39위(2오버파 215타)로 떨어졌다. 버디 2개와 보기 3개를 엮었다. 7번 홀(파4)에서 시작해 9~10번 홀 연속 보기로 불안하게 출발했다. 15번 홀에서 첫 버디를 낚았지만 16번 홀(이상 파4)에서 곧바로 보기를 범했다. 3번 홀(파5)에서 두 번째 버디를 잡아낸 뒤 대회를 마쳤다.

장유빈이 LIV 골프 시카고 대회에서 공동 39위에 그쳤다. 로이터·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장유빈은 지난해 한국프로골프(KPGA) 투어에서 상금과 대상을 수상한 뒤 올해 LIV 골프로 이적했다. 이 대회까지 12차례 등판했지만 톱 10에도 이름을 올리지 못했다. 지난달 영국 로체스터 대회 공동 21위가 최고 성적이다.

DP 월드투어에서 4승을 올린 딘 버미스터(남아프리카공화국)가 연장 승부 끝에 정상에 올랐다. 이날 타수를 줄이지 못해 욘 람과 호세 루이스 바예스테르(이상 스페인)에게 동타(9언더파 204타)를 허용했지만 18번 홀(파4)에서 속개된 연장 첫 번째 홀에서 우승 버디를 낚았다. 지난해 4월 마이애미 대회 이후 1년 4개월 만에 LIV 골프 통산 2승째, 개인전 우승 상금 400만 달러에 단체전 우승 상금 75만 달러 등 475만 달러(약 66억원)를 받았다.

딘 버미스터가 LIV 골프 시카고 대회 3라운드에서 2번 홀 페어웨이를 걸어하고 있다. 사진제공=LIV 골프 원본보기 아이콘

카를로스 오티스(멕시코) 4위(8언더파 205타), 해롤드 바너 3세 공동 5위(7언더파 206타), 테일러 구치(이상 미국)는 공동 8위(5언더파 208타)에 자리했다. 교포 선수들은 모두 하위권에 그쳤다. 앤서니 김 공동 44위(3오버파 216타), 케빈 나(이상 미국) 공동 49위(5오버파 218타), 대니 리(뉴질랜드)는 출전 선수 54명 중 51위(6오버파 219타)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



