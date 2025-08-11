트럼프, 워싱턴DC 노숙자 퇴출 예고…"수도를 아름답고 안전하게"

11일 기자회견서 범죄 근절 방안 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 수도 워싱턴DC의 폭력범죄 근절 방안과 관련한 기자회견을 앞두고 노숙자들에게 즉시 수도를 떠나라고 촉구했다.

트럼프 대통령은 10일 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "수도에서 멀리 떨어진 곳에 머물 수 있는 장소를 제공하겠다"며 이같이 밝혔다. 그는 "수도를 그 어느 때보다 안전하고 아름답게 만들겠다"고 강조했다.

또한 트럼프 대통령은 "범죄자들은 마땅히 있어야 할 감옥에 가둘 것이므로 도시를 떠날 필요가 없다"며 "이 모든 조치는 국경에서 그랬던 것처럼 매우 빠르게 이뤄질 것"이라고 말했다.

그는 취임 후 국경 봉쇄를 강화해 불법이민 유입을 차단한 것과 관련해 "지난 몇 달 동안 수백만명이 몰려왔지만 이제는 0명"이라고 주장했다. 이어 노숙자 추방과 범죄자 연행은 "더 쉬워질 것이고 이미 준비됐다"며 "이제 '좋은 사람(MR. NICE GUY)'은 더 이상 없을 것이다. 우리의 수도를 되찾고 싶다"고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 SNS에 게재한 글에서 워싱턴DC 내 강력범죄를 거론하며, 상황이 통제되지 않을 경우 수도를 연방정부 직할시로 전환하겠다고 언급한 바 있다. 이에 따라 11일 백악관에서 열릴 워싱턴DC 범죄 근절 기자회견에서 연방정부의 개입 확대 방안이 발표될지 주목된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



