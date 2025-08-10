"비행기 놓치면 안돼" 여권 만료 10살 아들 공항에 두고 떠난 부모

스페인 바르셀로나 공항서 부모만 비행기 탑승

부모는 "친척에게 데려가라고 연락했다" 주장

해당 부부는 아동 유기 혐의로 입건돼

스페인에서 한 부모가 여권이 만료된 열 살짜리 아들을 공항에 혼자 남겨두고 떠난 사실이 전해졌다.

지난 5일(현지시간) USA투데이 등 외신은 지난달 말 스페인 바르셀로나 엘프라트 공항에서 휴가를 떠나려던 한 부부가 10세 아들을 공항에 남겨두고 비행기에 탑승했다고 보도했다. 공항에 혼자 남겨진 아이는 다행히 공항 직원이 발견해 임시 보호했고, 이후 경찰에 신고했다. 이 부부의 국적은 알려지지 않았다.

공항 측이 아이의 신원을 확인한 결과 아이의 부모가 비행기에 탑승해 있었고, 공항 측은 해당 비행기의 이륙을 중단시키고 비행기에서 부모를 찾아 내리게 한 뒤 아이를 인계했다. 당시 아이의 부모는 또 다른 어린 자녀와 함께 비행기에 있었다.

경찰 조사 결과 부모는 아이의 여권이 만료돼 함께 비행기에 탑승할 수 없게 되자 아이를 공항에 두고 자신들만 비행기에 오른 것으로 확인됐다. 아이의 부모는 "비행기 티켓을 잃을 수 없었다"면서 "친척에게 아이를 데려가 달라고 연락했기 때문에 문제가 없다"라고 주장했다. 경찰은 해당 부부를 아동 유기 혐의로 입건하고 경위를 조사 중이다.

공항 직원은 "아이는 스페인 여권이 만료됐고 비자도 없었다"며 "부부는 아이를 공항에 두고 친척에게 전화를 걸어 데리고 가라고 했다"라고 설명했다. 이어 "(친척이 오기까지) 30분이 걸릴지, 1시간이 걸릴지, 3시간이 걸릴지 알 수 없다"며 "그들은 열 살짜리 아들을 공항에 두고 너무 태연하게 비행기에 탑승했다"라고 지적했다. 이 사건은 해당 직원이 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면서 널리 알려졌다.

이 사연을 접한 전 세계 누리꾼들은 부모를 강하게 비판했다. 이들은 "아무리 그래도 어떻게 보호자 없이 아동을 혼자 둘 수 있냐", "친척이 오기 전에 사고가 나거나 납치를 당하는 등의 일이 벌어지면 어떡하냐", "부모가 제정신이 아니다"는 등의 반응을 보이며 공분했다. 실제로 지난 5월 미국 뉴저지주 뉴어크 리버티 국제공항에서는 2세 유아가 부모와 떨어져 있다가 수하물 컨베이어벨트에 휩쓸리는 사고가 있었다.





