尹 체포 두고 엇갈린 당권주자…"심각한 인권 침해" vs "협조해야"

최유리기자

입력2025.08.10 18:56

국민의힘 당대표 후보자 방송토론회

특검의 윤석열 전 대통령 체포 시도를 두고 국민의힘 당권주자들이 찬반으로 쪼개졌다. 반탄(탄핵 반대)파 후보들은 "심각한 인권 침해"라고 주장한 반면 찬탄(탄핵 찬성)파 후보들은 "영장 집행에 협조하는 것이 법치주의를 지키는 길"이라고 맞받아쳤다.


김문수 전 고용노동부 장관은 10일 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보자 방송토론회에서 "교도소 안에서 옷을 벗었다, 드러누웠다 등의 말이 나온다는 것 자체가 인권침해"라고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

김 전 장관은 "지금 윤 전 대통령을 강제로 체포하려고 하다가 다쳐서 입원했다"며 "심각한 인권침해다. 전 세계가 주목하고 있다"고 꼬집었다.


장동혁 의원 역시 "법원에서 발부받은 체포, 구인 영장이라고 하더라도 인권은 반드시 보장돼야 한다고 생각한다"며 "이런 모든 상황을 브리핑하는 것은 전례도 없었거니와 그 자체로 인권 침해라고 생각한다"고 했다.


반면 안철수·조경태 의원은 윤석열 전 대통령에 대한 체포 시도는 인권 침해가 아니라며 윤 전 대통령을 비판했다.

안 의원은 "전직 대통령으로서 품위를 지키고 협조하는 것이 더 적합하다"며 "그것이 보수의 핵심 가치인 법치주의를 지키는 것이라고 생각한다"고 답했다.


조 의원도 "건달보다 못한 대통령의 모습을 보면서 국민들께서 참으로 허탈했을 것"이라며 "덥다고 에어컨 달아달라고 했던 분이다. 시원하게 에어컨 바람을 쐬면서 조사받으면 된다"고 말했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
