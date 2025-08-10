본문 바로가기
김문수 "정청래 대표 교체해야"…안철수·조경태 "여야 대화해야"

최유리기자

입력2025.08.10 18:39

국민의힘 당대표 후보자 방송토론회

'정청래 더불어민주당 대표를 대화 상대로 인정하지 않겠다'라는 질문에 국민의힘 당 대표에 도전한 후보자들의 답변이 엇갈렸다. 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원은 'X'를, 안철수·조경태 의원은 'O'를 들었다.


김 전 장관은 10일 오후 서울 종로구 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보자 방송토론회에서 "극좌 테러리스트인 정청래 대표와는 대화가 안 된다"며 "대화의 문제가 아니라 교체되어야 한다"고 주장했다.

연합뉴스

연합뉴스

장 의원은 "원칙적으로 정 대표를 대화 상대로 인정하겠다는 것은 허상"이라며 "거대 여당과 협상이 가능하려면 힘의 균형을 이뤄야 한다"고 답했다. 이어 "당 지지율을 올리고 민주당을 제대로 견제할 수 있을 때 협상이 가능하다"고 덧붙였다.

반면 정 대표와 대화해야 한다고 'O' 표를 든 안 의원은 "정 대표가 국회의 전통과 먼 독재적인 발언을 했지만 그럼에도 불구하고 대화를 해야 한다"며 "당 대표를 네 번 했기 때문에 초보인 정 대표를 이길 자신이 있다"고 말했다.


조 의원 역시 "정치가 서로 인정하지 못하면 국민을 힘들게 하고 불안하게 한다"며 "국민의힘이 소수 야당이지만 국민의 지지를 얻으면 강한 야당이 된다. 여야 협치로 민생을 안정시켜야 한다"고 강조했다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

