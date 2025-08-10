본문 바로가기
"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

김현정기자

입력2025.08.10 15:39

수정2025.08.10 15:40

美 위스콘신주서 발견
통 뒤집어 쓴 채 수십㎞ 떠돌아
야윈 상태서 구조돼 자연 방사

머리가 플라스틱 통에 낀 채 일주일가량 여기저기를 떠돌던 곰이 끝내 구조돼 자유를 되찾았다.


7일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 2살로 추정되는 이 암컷 곰은 지난달 26일 처음 발견됐다. 이후 이 곰은 구조되기까지 최소 80㎞가량을 이동해 베이필드와 더글러스 카운티 전역에서 목격됐다.

플라스틱 통을 벗은 곰의 모습. USDA 야생동물 서비스

플라스틱 통을 벗은 곰의 모습. USDA 야생동물 서비스

위스콘신주 천연자원부(DNR)는 구조 당시 곰의 머리에는 단단한 플라스틱 통이 씌워져 있었으며, 이 때문에 제대로 먹지도 못하고 숨 쉬기조차 쉽지 않았던 상태였다고 설명했다. DNR과 미국 농무부(USDA) 야생동물 서비스는 여러 지역에 생포용 함정을 설치하고 곰을 추적했으나, 이 곰이 매일 수십㎞씩 이동하면서 포획은 번번이 실패로 돌아갔다.

그러던 가운데 지난 2일 곰이 최초 목격된 지역 인근에서 여러 건의 신고가 다시 들어왔다. 구조팀은 3일 오후 한 가정집 근처에서 곰을 발견해 약물을 투여해 마침내 구조에 성공했다.


DNR 대형 육식동물 전문가인 랜디 존슨은 이 곰이 제대로 먹을 수는 없었겠지만 아마도 몸에 비축해 놓은 지방 덕분에 살아남았을 가능성이 높다고 밝혔다. 이 시기 곰은 겨울을 대비해 몸집을 불려야 하므로 체내 지방 비축량이 매우 많을 수 있다는 것이다.

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조 원본보기 아이콘
일주일 만에 구조…자연으로 돌아가

구조된 곰은 약 31㎏의 암컷으로, 전문가들은 비슷한 나이의 다른 곰의 평균 몸무게(45~65㎏)보다 다소 야윈 상태였다고 전했다. 다행히 상처는 발견되지 않았다. 다만 플라스틱 통에는 곰이 탈출을 시도한 흔적과 발톱 자국이 남아 있었다. 또 전문가들은 곰이 통에 갇힌 채로도 물에 머리를 담가 수분을 섭취했을 가능성이 있다고 덧붙였다.


구조된 곰은 곧바로 인식표를 단 뒤 충분한 먹을 것과 물이 있는 숲으로 옮겨졌다. 곰은 자연으로 돌아간 즉시 야생 열매를 먹기 시작한 것으로 전해졌다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
