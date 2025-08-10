본문 바로가기
美 하버드도 비트코인에…1600억 규모 ETF 투자

유현석기자

입력2025.08.10 13:52

블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 투자

미국 하버드 대학교가 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 투자한 것으로 확인됐다.


10일 외신 등에 따르면 하버드 매니지먼트 컴퍼니(Harvard Management Company)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(iShares Bitcoin Trust, IBIT) 보유 규모가 1억1600만 달러에 달한다고 밝혔다. 한화 약 1600억원 규모다.

하버드 매니지먼트 컴퍼니는 하버드 대학교의 기금 운용을 담당한다. 하버드 대학기금은 작년 기준 약 532억 달러다. 교직원 임금과 연구 지원, 장학금 지급 등에 쓰인다. 이번에 하버드가 비트코인 ETF에 투자한 액수는 하버드 투자 포트폴리오에서 다섯 번째로 큰 비중이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
