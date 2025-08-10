이 대통령, 인도네시아 특사로 조정식 의원 파견

조정식 더불어민주당 전국당원대회 의장이 지난 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제2차 임시전국당원대회에서 개회선언을 하고 있다. 2025.8.2 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 인도네시아 특사로 조정식 더불어민주당 의원을 파견한다.

강유정 대통령실 대변인은 10일 서면 브리핑을 통해 조 의원이 인도네시아 특사단장으로서 주요 인사를 면담하고 한-인도네시아 우호협력 관계 강화에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 계획이라고 밝혔다.

강 대변인은 "특사단은 한-인도네시아 특별 전략적 동반자 관계를 더욱 강화하고자 하는 우리 정부의 의지를 전달하는 한편, 교역·투자, 방산, 에너지, 디지털 전환 등 포괄적 분야에서의 호혜적 실질 협력 확대 및 한 아세안 협력 강화 등에 대해 폭넓게 의견을 교환할 예정"이라고 말했다.

특사단에는 서영교 의원과 이재강 의원이 포함됐다. 오는 11일 인도네시아를 방문해 13일까지 머문다.





송승섭 기자



