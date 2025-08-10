LG전자 금성전파사 새로고침센터, '공감지능 AI' 테마로 새 단장

젋은 세대 고객들과의 소통 강화

대학생이 직접 참여…시각예술로 표현

AI홈·HVAC·webOS·모빌리티 등 활용

LG전자는 서울 동대문구 경동시장에 있는 금성전파사 새로고침센터를 인공지능(AI)을 경험할 수 있는 공간으로 새롭게 단장했다고 10일 밝혔다.

LG전자가 서울 동대문구 경동시장에 위치한 '금성전파사 새로고침센터'를 '공감지능 AI' 경험공간으로 새롭게 단장했다. '공감지능'이 구현하는 더 나은 일상을 시각예술로 표현했다. 사진은 색상 차이를 통해 입체감을 주는 '애너글리프(Anaglyph)' 기법을 활용해 AI홈으로 편리해진 일상을 표현한 미디어 아트. 사진=LG전자

센터는 2022년 문을 연 이후 20·30대 젊은 층을 중심으로 입소문을 타며 누적 방문객 약 150만명을 기록한 이색경험공간이다. LG전자의 전신인 금성전파사가 만든 전자제품들이 진열돼 보는 이들로 하여금 레트로 감성을 불러일으키는 곳으로 알려져 있다.

이번 새 단장은 젊은 세대의 고객과 나누는 소통을 한층 강화하고 AI를 '사용자를 더 배려하고 공감하는 기술'로 재정의한 LG전자의 '공감지능'을 보다 쉽고 자연스럽게 경험할 수 있도록 공간을 조성하는 데 방점을 뒀다고 LG전자는 설명했다.

공간을 기획하는 과정에는 시각, 산업, 영상, 공간디자인 등을 전공한 대학생들이 참여했다. 대학생들은 LG전자의 공감지능이 구현하는 더 나은 일상을 시각예술로 표현했다. 이화여대 학생들의 작품을 시작으로 여러 대학이 순차적으로 참여해 새로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.

전시는 4가지 테마로 구성됐다. 첫 테마인 'AI 포 라이프'에선 AI홈으로 편리해진 일상을 미디어 아트로 소개한다. LG전자의 냉난방공조(HVAC) 기술을 바탕으로 쾌적한 환경을 형상화한 설치 작품은 두 번째 테마인 'AI 포 에어'에서 감상할 수 있다. 'AI 포 엔터테인먼트'와 'AI 포 퓨처' 테마는 방문객과 상호작용하며 공감지능을 체험할 수 있는 인터랙티브 아트로 구성됐다. LG 스마트 모니터와 카메라로 방문객의 표정을 인식하고 맞춤형 webOS 콘텐츠를 추천하는 영상 예술을 선보인다.

이와 함께 LG전자는 '공감지능 AI 포 유' 캠페인을 통해 AI 경험 확산에 나선다. LG전자의 공감지능 기술과 비전을 담은 테크멘터리 영상 24편을 제작해 공식 유튜브 채널 등에서 순차적으로 공개하고 있다. 영상에는 AI 연구개발에 참여한 LG전자 구성원이 출연했다. 또 고객 크리에이터 그룹 'LG전자 앰버서더'와 협업해 AI 가전이 바꾼 일상을 영상으로 소개하고 있다.

정수진 LG전자 브랜드커뮤니케이션담당은 "이번 새 단장은 고객이 주도적으로 참여해 LG전자의 공감지능을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "고객과 공감하는 차별화된 AI 가전을 통해 더 나은 일상을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



