'꿈돌이 호두과자' 대전 0시축제장서 1000박스 인기 판매

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.09 21:58

판매 수익 청년들 자립기금으로 활용

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

'꿈돌이 호두과자'가 대전 0시 축제장에서 8일에만 1000박스가 판매되며 인기 상승을 예고했다.


대전시는 7월 공식 출시한 호두과자를 미래존 팝업스토어 형태로 오픈한 '꿈돌이 슈퍼마켓'에서 판매를 시작했다.

특히 계란 함유량이 많아 촉촉하고, 호두가 씹히는 맛이 좋다는 평이다. 이로 인해 '웨이팅의 도시 대전'답게 첫날부터 대기 줄이 이어지고 있고, 1인당 2박스로 구매량을 한정했다.

'꿈돌이 호두과자' 대전 0시축제장서 1000박스 인기 판매 원본보기 아이콘

꿈돌이 호두과자는 기본형과 노란색·분홍색 초코 코팅을 입힌 시그니처 2종으로 구성돼 있다. 다만 0시 축제 기간에는 기본 8알, 초코 2알 등 총 10알 축제 특별구성으로 판매한다. 1박스당 6000원이다.


김종민 대전시 복지국장은 "꿈돌이 호두과자는 도시 캐릭터를 마케팅으로 활용한 대전의 브랜드 가치를 높인 상품이다. 모양도 귀엽고 맛도 좋아 선풍적인 인기를 끌 것"이라며 "판매 수익도 청년들의 자립기금으로 활용된다니 더욱 뜻깊다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
