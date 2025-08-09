본문 바로가기
합참 "북한군, 오늘부터 전방 일부지역서 대남확성기 철거"

구은모기자

입력2025.08.09 16:20

기존 대남확성기 40여곳에 설치…일부는 이미 철거

북한이 대남 확성기를 철거하기 시작했다고 합동참모본부가 9일 밝혔다.


합참은 이날 국방부 출입기자단에 보낸 문자메시지를 통해 "북한군이 오늘 오전부터 전방 일부 지역에서 대남확성기를 철거하고 있는 활동이 식별됐다"고 전했다. 합참은 "전 지역에 대한 철거 여부는 추가 확인이 필요하며, 우리 군은 북한군의 관련 활동을 지속 확인할 것"이라고 덧붙였다.

북한이 대남 확성기를 설치한 지역은 40여곳으로 파악됐으며, 일부 지역에서는 이미 철거를 마친 것으로 알려졌다. 북한의 이런 조치는 우리 군이 최근 대북 심리전을 위해 전방에 설치된 대북 확성기를 철거한 것에 호응한 것으로 해석된다.


군은 5일 오후 고정식 대북 확성기 20여 개를 모두 철거했다. 남북 간 긴장 완화를 위해 4일부터 철거에 나선 지 만 하루 만에 완료한 것으로, 철거된 장비는 관련 부대 내에 보관된다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
