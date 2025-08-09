본문 바로가기
최휘영 장관 대학로 방문…뮤지컬 창·제작진 현장 의견 청취

박병희기자

입력2025.08.09 17:30

최휘영 문화체육관광부(문체부) 장관은 9일 오후 대학로 홍익대학교아트센터 대극장에서 뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐, 조선!'을 관람하고 창·제작진을 격려했다고 문체부가 9일 밝혔다.


최휘영 장관은 지난 주말 연극계 현장 방문에 이어 뮤지컬 공연 현장을 찾아 예술인들의 활동 여건을 점검하고, 일선의 목소리를 청취하며 'K-뮤지컬' 진흥을 위한 지원 확대를 약속했다.

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관 [사진 제공= 문화체육관광부]

창작 뮤지컬 '스웨그에이지 외쳐, 조선'은 2019년 초연 이후 꾸준한 사랑을 받아 올해 네 번째 시즌 공연을 선보이고 있다. 특히 오는 9월8일 영국 웨스트엔드 질리언 린 극장에서 공연을 앞두고 있어 한국 창작 뮤지컬의 성공적인 해외 진출 사례로 주목받고 있다.

이 작품은 문체부의 예산으로 예술경영지원센터가 주관하는 'K-뮤지컬 영미권 중기개발 지원 사업'에 선정돼 2025년과 2026년 2개년에 걸쳐 작품 현지화를 위한 제작 지원을 받고 있다. K-뮤지컬 영미권 중기개발 지원 사업은 '공연예술 활성화 기반 구축' 사업 중 하나다. K-뮤지컬 해외 진출을 확대하고 산업 생태계를 강화하기 위한 사업으로 영미권 중기개발지원 외에 K-뮤지컬 국제마켓, 뮤지컬 예비인력 및 전문 프로듀서 역량 강화, K-뮤지컬 로드쇼가 있다.


최휘영 장관은 공연이 끝난 이후 뮤지컬 창·제작진을 만나 생생한 현장 의견을 청취했다. 스웨그에이지 외쳐, 조선!에 여주인공 '진' 역으로 출연 중인 김수하 배우는 "창작 뮤지컬이 꾸준히 무대에 설 수 있는 환경이 마련돼야 제2의 토니상 수상과 같은 성공 사례가 나올 것"이라며 뮤지컬 해외 진출에 대한 의견을 전했다. 이에 최 장관은 "창작 단계부터 해외 진출까지 전 과정이 연결되는 생태계를 구축해 K-뮤지컬이 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.


문체부와 예술경영지원센터는 내년부터 K-뮤지컬 창·제작 복합공간 임차 및 시범 공연 제작 지원, 해외 시범 공연(tryout) 지원, 창·제작진 해외 역량 강화 등 신규사업을 추진할 예정이다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
