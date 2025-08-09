본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

국힘, '합동연설회 방해' 전한길…징계절차 개시 결정

이승진기자

입력2025.08.09 12:06

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘은 대구에서 열린 전당대회 합동연설회에서 유튜버 전한길씨 주도로 갈등과 소란이 빚어지자 전씨에 대한 징계절차를 개시하기로 결정했다고 9일 밝혔다.


국민의힘은 오전 긴급 비상대책위원회를 열어 "어제 개최된 합동연설회를 방해한 전씨의 행위에 대해 대구시당·경북도당에서 행사 및 업무 방해에 대한 중앙당 차원의 엄중 조치를 요청했다"면서 이같이 결정했다고 밝혔다.

한국사 강사 전한길 씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다. 연합뉴스

한국사 강사 전한길 씨가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에 참석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 "이에 오전 긴급 비상대책위원회 회의를 개최했다"며 "당원 전유관(예명 전한길)씨 조사를 서울시당 윤리위원회에서 중앙윤리위원회로 이첩해 징계절차를 개시하기로 결정했다"고 했다.

그러면서 "송언석 비상대책위원장은 윤리위원회 규정 11조에 의거해 신속한 윤리위 소집을 요구했다"며 "더 이상 전당대회의 혼란이 없도록 조속히 결론 내릴 것을 윤리위에 당부했다"고 덧붙였다.


앞서 송 위원장은 지난달 7월 21일 "최근 전씨의 입당 문제와 관련한 여러 의견이 있다"며 전씨가 속한 서울시당에 전씨 언행과 관련한 검토·조사를 지시한 바 있다.


전씨는 전날 대구에서 열린 합동연설회에서 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 당원들을 향해 "배신자" 구호를 외치도록 유도했다. 신경전이 격화되면서 지지자 간 고성과 몸싸움이 벌어지기도 했다.

송 위원장은 전날 오후 긴급 지시 사항을 통해 "혼란을 불러일으킨 전씨를 포함해, 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것"이라고 밝혔다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"실수령액 4826만여원…월급이 연봉급" 믿기지 않는 SK하이닉스 월급명세서 "실수령액 4826만여원…월급이 연봉급" 믿기지 않... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"더는 못 참아"…백종원, 허위사실 유포 유튜버 강경 대응

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수도

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

한국인은 무엇을 사올까…日여행서 많이 사는 물건

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

1월 실수령액 4826만여원…SK하이닉스 월급명세서 공개

'케데헌' OST 골든, 다음주 빌보드 싱글차트 1위?

새로운 이슈 보기