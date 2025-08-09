한국인은 무엇을 사올까…日여행서 많이 사는 물건

한국인 과자, 中 미용용품, 美 의류 1위

전체 국가 1위 과자 '가성비 만족'

일본을 찾는 외국인 관광객들이 선택하는 기념품이 국적별로 차이를 보인다는 조사 결과가 나왔다. 한국인의 경우 과자를 가장 많이 사는 것으로 나타났다.

일본 광고업체 하쿠호도는 최근 1년 이내 일본을 방문한 경험이 있는 한국·중국·미국·태국·인도 국적 관광객 각각 258명을 대상으로 구매 품목을 조사한 결과를 공개했다.

조사 결과 전체 외국인 관광객이 가장 많이 구입한 상품은 과자(49.8%), 화장품·미용용품(46.2%), 식품(42.9%) 순으로 나타났다. 한국인은 과자(66.7%)가 1위였고 식품(54.3%), 화장품·미용용품(53.4%)이 뒤를 이었다. 세 품목 모두 전체 평균보다 높았다. 반면 의류는 10.9%로 낮았다.

반면 중국인은 과자는 29.5%에 그쳤고 화장품·미용용품(44.6%), 굿즈(37.2%), 의류(32.6%) 순으로 많았다.

미국인은 의류(48.4%)를 가장 많이 샀고, 식품(45.7%)과 과자(43.0%)가 뒤를 이었다. 의류와 개인 위생용품(29.5%), 전통공예품(29.1%) 구매 비율은 전체 평균을 상회했다.

이번 여행에서는 사지 않았지만 다음 방문 시 구입하고 싶은 품목으로는 보석·액세서리가 18.1%로 전체 응답자 1위를 차지했다. 이어 가방(17.5%), 전통공예품(16.4%), 건강식품(16.1%), 잡화(14.2%) 순이었다.

한국인 응답자는 가방과 보석·액세서리(각 17.4%)를 공동 1위로 꼽았고, 건강식품(15.9%)이 2위였다. 귀국 후에도 지속해서 구매하고 싶은 품목은 과자(46.5%)가 가장 많았다. 식품(31.4%)과 술(27.1%)이 그다음으로 나타났다.

과자는 전체 국가 평균에서도 '계속 사고 싶은 품목' 1위(35.5%)를 기록했다. 품질과 가격 대비 만족도가 높다는 점이 인기 요인으로 꼽혔다.





