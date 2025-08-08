본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

다음 주 윤석열 내란 재판·김건희 구속심사…법원 보안 강화

염다연기자

입력2025.08.08 17:16

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청사 북문 폐쇄, 정문·동문은 개방

법원이 오는 11일과 12일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판과 김건희 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 법원이 청사 보안을 강화한다.


윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자

윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

서울 서초구 법원종합청사의 방호 업무를 담당하는 서울고법은 8일 공지를 내고 윤 전 대통령의 내란 재판이 열리는 11일 오전 8시부터 자정까지 서울법원종합청사 북문을 폐쇄한다고 밝혔다.

정문과 동문은 개방하되 출입 시 보안 검색을 강화한다. 김 여사의 영장실질심사가 예정된 12일에도 동일한 조치가 적용된다.


법원 경내에서의 집회·시위도 전면 금지되며, 관련 물품을 소지한 경우 출입이 제한될 수 있다. 다만, 공용차량 외 일반차량의 출입을 전면 통제하는 조치는 실시하지 않는다.


법원 관계자는 "기일 진행에 차질이 없도록 청사 인근 혼잡, 검색 시간 등을 고려해 정시에 입장할 수 있게 미리 준비할 필요가 있다"고 말했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨 1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

비상 걸린 스위스…골드바 39% 美 관세 폭탄 맞았다

"나는 아무것도 몰라요" 혐의 부인…김건희 구속 '자충수' 될까

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

李대통령, 휴가 때도 골머리 싸맸을 과제 세 가지

새로운 이슈 보기