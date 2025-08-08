다음 주 윤석열 내란 재판·김건희 구속심사…법원 보안 강화

청사 북문 폐쇄, 정문·동문은 개방



법원이 오는 11일과 12일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판과 김건희 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 법원이 청사 보안을 강화한다.

윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

서울 서초구 법원종합청사의 방호 업무를 담당하는 서울고법은 8일 공지를 내고 윤 전 대통령의 내란 재판이 열리는 11일 오전 8시부터 자정까지 서울법원종합청사 북문을 폐쇄한다고 밝혔다.

정문과 동문은 개방하되 출입 시 보안 검색을 강화한다. 김 여사의 영장실질심사가 예정된 12일에도 동일한 조치가 적용된다.

법원 경내에서의 집회·시위도 전면 금지되며, 관련 물품을 소지한 경우 출입이 제한될 수 있다. 다만, 공용차량 외 일반차량의 출입을 전면 통제하는 조치는 실시하지 않는다.

법원 관계자는 "기일 진행에 차질이 없도록 청사 인근 혼잡, 검색 시간 등을 고려해 정시에 입장할 수 있게 미리 준비할 필요가 있다"고 말했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>