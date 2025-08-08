본문 바로가기
민주당 "김문수, 국힘 정당해산 앞당기는 장본인…주적 발언은 국가보안법 위반"

나주석기자

입력2025.08.08 14:38

김문수 후보 고발 검토 방침 밝혀
김건희 범죄수익 국고환수 요구도
"뼛속까지 내란 DNA 박혀있다" 비판

전현희 더불어민주당 최고위원은 김문수 국민의힘 당대표 후보의 전날 발언을 언급하며 "정당해산심판을 앞당기는 장본인"이라고 비판했다. 전 최고위원은 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사와 관련해서도 범죄수익을 찾아내 국고에 환수해야 한다고 주장했다.


전 최고위원은 이날 전남 무안에서 열린 최고위원회의에서 김 후보의 최근 발언을 강도 높게 비판했다.

앞서 김 후보는 한길 전 한국사 강사와 고성국 시사평론가 등 보수 성향 유튜버들이 주최한 연합 토론회에서 "그분(윤 전 대통령)이 계엄해서 누가 죽었거나 다쳤거나 그런 건 없지 않나", "우리 주적은 국내에서는 이재명이고, 남북을 합쳐보면 김정은", "(윤 전 대통령 입당 신청 시)당연히 받아준다" 등의 발언을 했다.


이와 관련해 전 최고위원은 "국군통수권자인 대통령이 주적이라는 망언은 모욕죄, 명예훼손죄는 물론 국가보안법 위반에 해당하는 중대 범죄"라고 비판했다. 아울러 윤 전 대통령 재입당 가능 언급에 대해서는 "뼛속까지 내란 DNA가 자신의 몸에 박혀 있다는 자백과 다름없다"며 "내란에 대한 반성은커녕 내란수괴의 컴백만을 기다리는 정당이야말로 민주주의의 주적"이라고 꼬집었다. 이와 관련해 "민주당은 묵과할 수 없는 망언을 내뱉은 김문수 후보에 대한 고발을 검토하겠다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

전 최고위원은 "국민의힘이 제 발로 정당 해산의 길을 걷고 있음을 국민들은 모두 다 알고 있다"며 "자중과 국민들에 대한 반성과 사죄를 거듭 요구한다"고 말했다.


전현희 "尹대통령 반드시 체포해야"

서울구치소에 수감 중인 윤 전 대통령 체포가 연이어 실패한 것에 대해서도 질타했다. 그는 "내란범 한 명 끌어내는 것이 그토록 어려운 일인지 국민들께서는 납득을 하지 못하고 계신다"며 "대한민국이 언제부터 공권력이 무너지고, 범죄자 한 명의 편의를 봐주는 그런 나라가 되었냐"고 말했다. 이어 "총을 쏴서라도 국회에서 국회의원들을 끌어내라던 내란수괴에게 이제 더는 관용을 베풀어서는 안 된다"며 "특검은 나홀로 치외법권에 있는 윤석열을 반드시 체포해야 한다. 범죄자가 버티면 그만이라는 악례를 결코 남겨선 안 될 것"이라고 밝혔다.

김 여사에 대해서도 구속영장이 발부돼야 한다고 말했다. 전 최고위원은 "법과 국민을 우롱하는 자가 있어야 할 곳은 감옥뿐"이라며 "법원은 한 치의 망설임 없이 특검이 청구한 구속영장을 발부해주시기 바란다"고 말했다. 아울러 "특검은 그간 김건희가 주가조작, 국정농단으로 벌어들인 범죄수익을 샅샅이 찾아내 1원도 남김없이 추징해서 국고로 환수하길 바란다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
