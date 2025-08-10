[IT카페]LG유플러스 홍범식 대표 '소통 전도사', 사내플랫폼에 매일 댓글

3개월 운영 기간 댓글 6700여개

경직된 통신사 문화에 소통 바람

"정희님, 진짜 든든합니다. 고맙습니다."

LG유플러스 홍범식 대표가 사내 소셜플랫폼 '트리고(TRIGO)'로 적극 소통 행보에 나서면서 경직된 통신사 기업 문화에 변화의 바람을 불어넣고 있다. 지난 3월 홍범식 대표 취임 100일 타운홀에서 제안된 아이디어로 시작된 트리고는 5월부터 본격 운영을 시작했고, 이후 홍 대표의 적극적인 호응 속에 순항하고 있다. 홍 대표는 트리고에 올라온 글들을 모두 읽고 거의 매일 직접 댓글을 남기면서 임직원 격려와 소통을 이어가고 있다는 후문이다.

LG유플러스 고위 관계자는 10일 "젊은 직원은 사회관계망서비스(SNS)형태 활동을 선호하는데 이런 트렌드를 잘 반영해서 채널 운영을 했고 다양한 내용이 활발하게 개진하는 모습을 보이고 있다"며 "홍 대표가 틈나는 대로 댓글도 달아주고 임직원 격려에 나서면서 기업 분위기가 한층 부드러워졌다"고 전했다.

특히 최근에는 각 매장에서 보이스피싱이나 스미싱 피해를 막은 사례가 트리고에 적극 공유되면서 추가 피해를 막는 노하우 전수 공간으로도 활용되고 있다. 지난달에는 해킹 후 협박을 당한 미성년자 고객을 침착하게 응대한 대전소매영업팀 은행직영점 신정희 점장의 미담이 트리고에서 화제가 됐다.

신 점장은 소액결제 차단 확인, 데이터 사용량 이상 여부 점검, 휴대전화 추가 개통 여부 확인 등 신속한 조치로 피해 확산을 막았다. 이에 홍 대표는 신 점장에게 직접 "고맙다"며 짧지만 진심 어린 메시지를 전하기도 했다. 특히 보안 대응 같은 실무 경험이 전사로 빠르게 확산되는 소통 창구로서 트리고 순기능이 확산되고 있다.

트리고는 3개월 남짓 운영하는 동안 단순한 칭찬 게시판이 아니라 구성원들의 인사이트를 확장하는 사내 소통 플랫폼으로 자리잡고 있다는 평가다. LG유플러스 관계자는 "홍 대표가 직접 인사이트가 돋보이는 글에 '이 경험이 다른 부문에도 적용될 수 있을 것 같다'는 등 확장 방향을 제시하기도 하면서 구성원 모두에게 긍적적인 변화를 만들어내고 있다"고 귀띔했다.





