본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 정의선 회장이 보낸 축하문서 보는 권오을 장관

조용준기자

입력2025.08.08 10:30

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 정의선 회장이 보낸 축하문서 보는 권오을 장관
AD
원본보기 아이콘

8일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 국가보훈사업 활성화를 위한 업무협약식에서 권오을 보훈부 장관(오른쪽)이 정의선 현대차그룹 회장이 보낸 취임 축하문서를 보고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞은 서학개미 3900% 급등에 현혹돼 올라탔다가… 폭락 직격탄 맞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

재혼 앞둔 김병만, 혼외자 인정…"혼인 파탄 뒤 출산"

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

트럼프, 美401k에 비트코인 투자 허용…시장 환호

새로운 이슈 보기