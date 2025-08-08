[포토] 정의선 회장이 보낸 축하문서 보는 권오을 장관

8일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 국가보훈사업 활성화를 위한 업무협약식에서 권오을 보훈부 장관(오른쪽)이 정의선 현대차그룹 회장이 보낸 취임 축하문서를 보고 있다.







