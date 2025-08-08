[포토] 인천공항 자율주행 운송차량 운행

8일 인천국제공항 제2여객터미널에서 승객 운송을 위한 실내 자율주행 운송차량(AM)이 운행을 하고 있다. 자율주행 운송차량은 인천국제공항 제2여객터미널 확장구역 동, 서편 상·하행 4개 노선이며 저녁 혼잡시간대인 16시부터 20시까지 운행한다.







