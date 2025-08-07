영국, 기준금리 4%로…3개월만 0.25%P 추가 인하(종합)

BOE "긴축 기조 완화…신중 기조도 유지"

통화정책위원 중 인하 의견 5명·동결 4명

영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 기준금리를 연 4.00%로 0.25%포인트 인하했다. 지난해 중반 이후 다섯 번째 금리 인하로, 금리는 2023년 3월 이후 가장 낮은 수준으로 내려왔다.

BOE는 7일(현지시간) 통화정책위원회(MPC)를 열고 이 같은 결정을 내렸다. 로이터가 사전에 조사한 시장 전문가들의 전망과 일치하는 결과다. 9명의 위원 가운데 5명이 0.25%포인트 인하에 찬성했으며, 나머지 4명은 동결을 주장했다. 앞서 0.25% 인하 4표, 0.5% 인하 1표, 동결 4표로 의견이 분산되면서, 최종 결정은 이례적으로 두 차례에 걸친 투표 끝에 이뤄졌다.

잉글랜드 은행.

영국의 기준금리는 지난해 8월까지 5.25%까지 올라 16년 만의 최고치를 기록했으나, 이후 지난해 11월, 지난 2월과 5월, 그리고 이번 8월까지 0.25%포인트씩 점진적으로 인하됐다.

BOE는 연 2%의 소비자물가 상승률을 목표로 통화정책을 운용하지만, 6월 기준 물가 상승률은 여전히 3.6%에 머물고 있어 물가 안정과 경기 대응 사이에서 미묘한 균형 조정이 불가피한 상황이다.

최근 기업들은 영국 내 성장세 둔화에 더해, 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진 중인 고율 관세 정책의 여파가 영국에도 미칠 수 있다는 우려를 제기하며 통화당국에 인하 압력을 높여왔다.

BOE는 이날 성명에서 "금리 결정에는 여전히 점진적이고 신중한 접근이 적절하다"며 기존의 기조를 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 금리 인하 사이클이 당분간 이어질 수 있음을 시사한 대목이다.





