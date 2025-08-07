본문 바로가기
카카오, 카카오엔터 매각설 공식 부인…"검토 중단키로"

오지은기자

입력2025.08.07 20:15

"주주구성 변경 논의했으나, 검토 중단"
"성과 창출 위한 전략은 지속 검토할 것"

카카오 가 자회사 카카오엔터테인먼트 매각설을 공식적으로 부인했다. 카카오엔터테인먼트 경영진이 아닌 모회사 차원에서 공식 부인한 것은 이번이 처음이다.


카카오는 7일 풍문 또는 보도에 대한 해명 공시를 내고 "카카오엔터테인먼트의 주주구성 변경을 논의했으나, 이에 대한 검토를 중단하기로 결정했다"고 알렸다. 또 "카카오엔터테인먼트의 글로벌 성과 창출과 사업 경쟁력 강화를 위한 다양한 전략적 방안에 대해서는 지속해서 검토할 것"이라고 덧붙였다.

경기 성남시 판교 카카오 본사에서 직원들이 출입하고 있다. 허영한 기자

경기 성남시 판교 카카오 본사에서 직원들이 출입하고 있다. 허영한 기자

원본보기 아이콘

카카오엔터테인먼트 매각설은 지난 4월 처음 불거졌다. 카카오가 앵커에쿼티파트너스, 사우디 국부펀드(PIF) 등 카카오엔터테인먼트 주주들에 서한을 보내 경영권을 매각하겠다는 의사를 밝혔다는 보도가 나온 데 따른 것이다.

이와 관련 카카오엔터테인먼트 경영진은 여러 차례 재무적 투자자 교체 및 지분 변동을 논의한 것이 와전된 것이라고 매각설을 부인했다. 다만 이번 부인 공시는 모회사 차원에서 나온 것으로는 처음이다.


카카오엔터테인먼트는 웹소설·웹툰 콘텐츠 등 스토리 사업과 음악·영상 콘텐츠 사업 등을 운영하고 있다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

