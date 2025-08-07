동의대 대외협력원, 유스호스텔 '그랜드모먼트'와 협약

지역사회 공헌, 관광산업 발전, 인재 양성 협력키로

동의대 대외협력원(원장 김치용)이 지난 6일 그랜드모먼트 유스호스텔과 지역사회 공헌 및 관광산업 발전을 위한 업무 협약을 맺었다.

동의대 본관 회의실에서 진행된 협약식에 대외협력원 김치용 원장과 김남수 팀장, 그랜드모먼트 유스호스텔 박수영 운영대표 등 관계자들이 참석했다.

두 기관은 ▲지역관광 활성화를 위한 공동연구 및 프로젝트 추진 ▲인턴십 등 관광 분야 실무형 인재 양성 ▲청소년지도사 양성 교육 및 프로그램 운영 등에 서로 협력할 계획이다.

김치용 대외협력원장은 "부산이 세계적인 관광 도시로 주목을 받고 있다"라며 "동의대가 지역의 다양한 관광 기관들과 협력해 글로벌 도시에 걸맞은 인재를 배출할 계획"이라고 힘줬다.

박수영 그랜드모먼트 대표는 "동의대와 지속해서 협력해 맞춤형 인재 양성과 관광 및 청소년 컨텐츠를 개발하고 지역사회 공헌을 위해 힘을 쏟겠다"고 말했다.

김치용 동의대 대외협력원장(왼쪽에서 2번째)과 박수영 그랜드모먼트유스호스텔 운영대표(왼쪽에서 3번째) 등이 업무협약식을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘





