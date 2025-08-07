"사우나서 왜 큰 일을"…평당 2억 강남 아파트 입주민 또 술렁

아파트 측 "이용금지조치·손해배상 청구할 것"

서울 서초구 반포동 고급 아파트 단지 '래미안 원베일리' 커뮤니티 시설인 여성 사우나 탕에서 오물이 여러 차례 발견돼 아파트 측이 조사에 착수했다.

래미안 원베일리 전경.

7일 래미안 원베일리에 따르면 지난달 22일부터 지난 3일 사이 여자 사우나 탕 안에서 인분이 4차례 발견됐다. 커뮤니티 측은 인분이 발견된 시간대 기준으로 사우나 출입 기록을 확보해 조사 중이다.

원베일리 커뮤니티 측은 "용의자는 앞으로 사우나 입장 불가이며 적발 시 커뮤니티 이용 금지 및 처리 관련 손해배상도 청구될 것"이라고 공지했다.

래미안 원베일리는 국내 최고가 아파트 중 하나로 지하 4층~지상 35층, 23개 동 2990가구 규모로 2023년 8월 준공됐다. 올해엔 전용면적 59㎡가 42억원, 84㎡는 70억원에 거래돼 국내에서 처음으로 '국민 평형' 기준으로 평당 가격이 2억원을 넘겨 화제가 되기도 했다.

이어 최근에도 래미안 원베일리 전용면적 116㎡가 92억원에 매매되면서 평당 2억원대에 실거래가 이뤄졌다. 직전 최고가 80억원과 비교해 12억원 이상 오른 것이다.

특히 래미안 원베일리는 고급 커뮤니티 시설을 갖춰 주목받았다. 단지 중앙 지하층에 위치한 커뮤니티 시설 '더 브릴리아'에는 수영장, 사우나, 카페, 레스토랑, 피트니스, 필라테스, GX룸, 스크린골프장 등이 조성됐다.



하지만 커뮤니티 시설을 둘러싼 각종 사건·사고로 잡음이 끊이지 않고 있다. 지난 4월에는 사우나에 비치된 샴푸와 바디워시 등 공용 물품이 도난당하거나, 이를 이용해 사우나 내에서 빨래하는 일이 발생하면서 비품 제공이 전면 중단됐다.

또 시설 내 남자 사우나 세신사 고용 문제도 논란이 됐다. 남자 사우나 세신사는 월급제로 고용됐지만 "이용자가 적은데 모든 입주민이 급여를 부담하는 건 부당하다"는 일부 주민의 반발이 이어지면서 세신사의 계약이 종료된 것이다. 이 세신사는 사우나 안전관리직으로 고용돼 월 200만원 안팎의 급여를 받았던 것으로 알려졌다.





윤슬기 기자



