소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

5조7679억원 중 2조6518억원 사용돼

대중음식점에서 41.4% 사용

가맹점 매출액도 쿠폰 발행 전보다 늘어

민생회복 소비쿠폰이 지급된 지 2주 만에 지급액의 46%가 사용 완료된 것으로 나타났다.

행정안전부에 따르면 3일 밤 12시 기준 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰 5조7679원 중 2조6518억원이 사용됐다. 이는 지난 21일부터 3일까지 신용·체크카드로 사용된 업종별 사용액 및 매출액을 9개 카드사로부터 제공받아 분석한 결과다.

업종별로는 대중음식점에서 1조989억원이 사용돼 전체 사용액의 41.4%를 차지했다. 마트·식료품이 4077억원(15.4%), 편의점 2579억원(9.7%), 병원·약국 2148억원(8.1%), 의류·잡화 1060억원(4.0%), 학원 1006억원(3.8%), 여가·레저 760억원(2.9%)이 뒤를 이었다.

소비쿠폰 지급이 시작된 7월 넷째주 가맹점 전체 매출액은 직전주 대비 19.5% 증가했다. 지난해 같은 기간에 비해서도 5.5% 증가했다. 업종별 매출액 증가율은 학원이 33.3%, 의류·잡화 19.7%, 편의점 13.1% 순으로 높았다.

7월 다섯째주 매출액은 소비쿠폰 지급 전인 7월 셋째주 대비 8.4%, 전년 동기 대비 6.5% 증가했다. 업종별로 의류·잡화 22.9%, 학원 22.8%, 여가·레저 19.9%, 음식점 16.8% 순으로 매출이 증가했다.

윤호중 행안부 장관은 "민생회복 소비쿠폰으로 소상공인 매출 증가와 국민들의 소비심리 개선 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "앞으로도 경기회복에 마중물 효과가 지속되고 민생경제가 개선되도록 소비쿠폰의 신속 소비와 추가 소비 진작 대책도 마련해 나가겠다"고 전했다.





